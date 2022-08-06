Правозащитная организация Amnesty International не будет отказываться от выводов, сделанных в своем недавнем докладе, в котором говорится о том, что вооруженные силы Украины нарушают законы ведения войны, размещая боевую технику и вооружения в школах и больницах и таким образом ставя под угрозу жизнь мирных жителей. Об этом 6 августа заявили в правозащитной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах», — приводит ТАСС слова представителя Amnesty International.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Украинцы, что, запахло жареным? По ходу ваше вселенское враньё терпит крах? Это только начало, готовьтесь…» — отреагировала OlgaS.

«Не всё коту масленица!» — добавил «Саныч Сан».

«Украинцы настолько обнаглели в своей наглости и лжи, что их начинают ставить на место…» — отметила Nadya D.

«Ну что?.. Процессы денацификации пошли по всем фронтам! И это только цветочки! Не слышу: «А нас за что?..» — пишет TroySP.

«А про Донецк чего молчат? И все 8 лет молчали сволочи ангажированные. И вдруг заметили только самую малую часть военных преступлений украинцев», — возмутился Михаил М.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

«Мир понемногу трезвеет…» — прокомментировал Z Юрий V.

«Очередная зрада (предательство — М. Р.) у украинцев. Мир начал признавать, что они террористы», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Неужели хоть одна организация правду написала?» — недоумевает Марина К.

«Я просто уверен, что Украину потихоньку начинают сливать. Сначала был период поддержки, так как выжидали, куда повернётся кривая и в чью сторону. Как только стало ясно, что Украина проигрывает, Западу нужно на будущее сохранить лицо добродетеля перед миром. Поэтому Украину постепенно начнут сливать и в итоге даже признают, что она была неонацистской, да преступлений у неё много… Ну в общем, такая игра не нова для Запада», — отметил Isaiah M.

«Даже в Amnesty International есть агенты Кремля! Великая Россия! Вот так вот, украинцы!» — шутит Дмитрий.

«Неспроста этих «правозащитников» натравили на Зеленского и гоп-компанию. Неспроста! А ведь под эту тему и военную помощь можно снизить. Как объяснить европейским налогоплательщикам, что надо помогать тем, кто прикрывается своими же мирными жителями?» — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».