4 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о том, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей.

Мирослава Романенко, , 15:40 — REGNUM Украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, обнародованном 3 августа.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что Запад подобными докладами начинает «сливать» украинское руководство. Иные же усомнились в этом, указав на то, что пока рано говорить об этом.

«Неужели начали открываться глазки?» — задалась вопросом Ele.

«Неужели Зеленского стали сливать?» — отреагировал SGМ.

«Не удивлюсь, если в ближайшие 2–3 дня они удалят этот материал и объявят его российской пропагандой», — выразил опасения Ivan.

«Мрази, которые писали «нет войне», вам говорили, а вы не верили. Ну что, где ваши протесты против этого?» — задался вопросом Дмитрий Д.

«А это доносят до президентов тех стран, которые поставляют военную помощь Украине? Или это опять мимо них?» — спросила Мария.

«Ростки правды пробиваются! Представьте, что будет примерно через год, когда миру покажут отснятые честными журналистами материалы, когда мир увидит, кого защищал, за кого молился, кому сочувствовал! Надеюсь, этот урок усвоит весь мир!» — написала Татьяна.

«Подождите, зимой будет горячее, когда ноги с задницей замерзнут, — Украине припомнят всё!» — считает Игорь.

«Все запомнили ОБСЕ, которая в прямом эфире несколько лет транслировала расположение союзных войск. Нет им никакого доверия», — выразил недоверие KrutRus.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А чем они будут прикрываться, если эвакуируют гражданских? Кто защитит захистникiв (защитников — М. Р.)? Смешные вы», — с сарказмом пишет Евгения, под защитниками подразумевая украинские вооруженные формирования.

«Это значит, что проект 404 (Украина — М. Р.) готовятся слить. Готовят общественное мнение», — выразила свое мнение Лариса М.

«Сейчас скажут — сайт взломали русские хакеры, мы не при делах», — добавил «Имя».

«Разглядели через пять месяцев», — возмутилась Марфа.

«На этой планете остались люди, которые не знают, что США ВСЕГДА сливают своих? Серьезно? Надо будет, они «вспомнят», что Зеленский хотел бомбу ядреную соорудить, и обзовут его угрозой миру. И вообще, они сами хотели его остановить, но Россия опередила, за что ей большое спасибо. И всё это, даже не моргнув. Запросто», — прокомментировала новость Тусик М.

«Ничего удивительного. Вспомним Афган. США их так же спокойно слили, как дело запахло жареным, так и сейчас они внезапно обнаружат, что Зеля поддерживает фашистов», — также добавил Андрей Г.

«Это разовое выступление, ради желания выглядеть объективными», — считает Mike M.

«Не говори «оп», пока не перепрыгнешь! Время ближайшее покажет, сливают [Киев] или нет. По одиночному выстрелу рано судить о всей стратегии Штатов», — возразила Елена.

«Проснулись, слепые твари. А в Донецке что девятый год происходит? Ублюдки циничные», — не выдержал «А».

«Ручные «правозащитники» из Amnesty International уличили киевский режим в нарушении международного права. ВСУ причиняют вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населённых пунктах, в том числе в школах и больницах. Если такое пишет подконтрольная Amnesty International, то Зеленскому и компании пора задуматься. Белый хозяин ими явно недоволен», — подытожила автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».