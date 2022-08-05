Китай готов укрепить стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом 5 августа в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — сказал он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данное заявление является следствием недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Иные указали на то, что пока рано радоваться: нужно, чтоб Китай подтвердил свои намерения делом.

«Бабка (речь о Нэнси Пелоси. — А. Ц.) — агент Путина. На «Миротворец» её, срочно!» — смеется Marya_07.

«Всё обернулось не так, как хотел Запад… Но уже поздно, колесо начало раскручиваться, отношения уже испорчены. Это точно, спасибо бабке, всё сделала как надо», — добавил Александр Ш.

«Ну вот, а все: сжечь ведьму! Смотрите, сколько добра сделала миру бабка», — шутит «Добрый Заяц».

«Ну вот и первые результаты визита Пелоси», — с сарказмом написала Наталья Ч.

«Всё слова… Посмотрим, как дальше Китай не станет прогибаться под США. А пока китайские компании стараются соблюдать санкции против России, боятся попасть в бан», — отметил Сергей.

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«Вы подождите радоваться, они американцам много китайских предупреждений делали, а сейчас пока до дела с нами дойдут, ещё сто раз об этом скажут, а потом, может, и что-то сделают, хотя не факт!» — добавила Светлана С.

«Всё правильно. Мы с китайскими товарищами построим справедливый многополярный мир на основе верховенства международного права!» — прокомментировал новость Виктор.

«Пока что они нам даже дроны не дают и к санкциям присоединились кое в каких вопросах, хитрецы. Может, и правда бабка их расшевелила», — задумался ISZ.

«Китай будет повторять наш путь и вставать на всё те же грабли, что и мы, и много лет еще верить, что партнерство с США возможно», — считает Ian O.

«Может, она (Пелоси. — А. Ц.) из наших? Из первой волны засланных казачков? Пелосова Наталья Александровна, подполковник ГРУ ГШ РФ (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ)…» — пошутил Oldy M.

«Что-то они нам сильно не помогали, а только когда самим припекло», — задумался Сергей.

«Но сильно на Китай надеяться нельзя, они в тылу отсидятся…» — добавил Александр.

«Это пока что пустые слова китайского МИД. Делами надо взаимодействовать», — подытожил Андрей.