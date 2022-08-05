Пномпень, , 09:41 — REGNUM На фоне роста напряжённости в Тайваньском проливе Китай готов к укреплению своего стратегического сотрудничества с Россией. Об этом 5 августа заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене.

Ван И Официальное интернет-представительство президента России

Как отметил Ван И, Россия всегда следует принципу «одного Китая» и выступает против любых посягательств на китайский суверенитет.

«В свою очередь Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — сказал он.

Также министр иностранных дел КНР уточнил, что позиция России по вопросу Тайваня говорит о высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран и об оказываемой КНР и РФ друг другу поддержке на международной арене.

При этом Ван И подчеркнул, что Россий и Китай вместе «отстаивают равноправие и справедливость в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с китайским коллегой Ван И на полях мероприятий АСЕАН в камбоджийской столице Пномпене.