Украинские вооруженные силы не испытывают проблем с живой силой. Об этом заявил командующий оперативным командованием «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ковальчук. По словам военного, киевский режим может мобилизовать ещё примерно 500 тыс. человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что киевскому режиму не жалко мужского населения Украины и они готовы «воевать до последнего украинца». Иные усомнились в том, что Киеву удастся мобилизовать полмиллиона человек.

«Так это разговоры для жителей Западной Украины. Что «нас еще много», «нет проблем», «мы спокойно и легко», «сможем без проблем, если понадобится…». Успокаивающие мантры для жителей Западной Украины. Тут к психологу ходить не надо, и так все ясно. Зомбирование масс», — считает Dima S.

«До последнего украинца», — написал Дмитрий К.

«Это намёк на то, что надо восполнить полмиллиона военнослужащих?» — задался вопросом Alexander P.

«Осталось детей начать призывать», — пишет Olga N.

«Это уже военное преступление. И не дай Бог!» — ответил ей (Olga N.) Awaken.

«Ну языками-то они все могут», — добавил Sergei S.

«А куда делся предыдущий миллион ?» — не без сарказма спросил Станислав.

«Стремится выполнить программу: до последнего [украинца] — так до последнего…» — отреагировала Ольга.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Ещё полмиллиона на убой?» — недоумевает Alex.

«А сами граждане украинские, кроме упоротых нацистов, хотят воевать?» — задалась вопросом Марина.

«А что они будут делать, если закончатся украинцы?» — не без сарказма поинтересовался UPD.

«Другими словами, они готовы послать на стопроцентный убой ещё полмиллиона своих граждан. Любят же они свой народ, ничего не скажешь. Но свои семьи вся верхушка уже вывезла подальше! Думайте, украинцы, крепко думайте…» — призвал Al.

«Они-то сами верят в это? Даже и 100 000 не могут набрать, ловят всех и всем повестки раздают, люди боятся из дома выйти», — прокомментировала Елена.

«Пушечное мясо… На полмиллиона больше, на полмиллиона меньше», — добавил «Примус Починяю».

«Исключительно миллионы, ну да, ну да… Что ни призыв, так миллионы… А в реальности народ бегает от повесток», — с недоверием пишет Marina L.

«Ищите всех желающих в Европе. Там миллионы патриотичных украинских беженцев отсиживаются, воюя в социальных сетях», — написал один из участников обсуждения.

«А об эффективности использования отловленных мобилизованных для ведения боевых действий украинское командование не думает? Или надеется на заградотряды?» — поинтересовался Юрий В.

«Генерал решил уничтожить всё мужское население Украины», — подытожила Elina.

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