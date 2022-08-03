Киев, , 15:09 — REGNUM Украинская армия не испытывает проблем с живой силой, заявил командующий оперативного командования «Юг» ВСУ Андрей Ковальчук.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит издание «Фокус», украинские власти могут мобилизовать ещё примерно 500 тыс. человек.

«В украинских войсках нет проблем с живой силой, — приводит издание слова Ковальчука. — У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо».

Он отметил, что украинские войска испытывают нехватку тяжёлого вооружения. Ковальчук утверждает, что у ВСУ не было потерь систем HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский доброволец рассказал о «мясорубке», в которой оказались солдаты ВСУ в Донбассе.