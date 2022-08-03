Швейцария присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций, введённому Европейским союзом в связи с проведением Россией на Украине специальной военной операции. Об этом 3 августа сообщили в правительстве страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Уточняется, что речь идёт о запрете на покупку, ввоз или транспортировку российского золота и золотых изделий, а также связанных с этой категорией продукции услуг.

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Новость обсудили в социальных сетях «Вконтакте», Twitter, а также в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что когда-то Швейцария была нейтральной страной. Иные указали на то, что Россия найдет кому продать золото. Были и те, кто добавил, что Швейцария угробила свой имидж, «создававшийся веками».

«Ой, обидели! Можно подумать, что Швейцария единственная страна, которой необходимо наше золото! Найдутся другие желающие!» — отреагировала Ирина Б.

«Пф. Будто бы нам хуже от того, что у Швейцарии не будет золота. Смешные такие», — добавила Алекса А.

«Ну и не нужна нам эта Швейцария. Отказались от нейтралитета в пользу нацистов», — пишет Алина К.

«Нейтралитет Швейцарии закончился тогда, когда они прогнулись под США и начали раскрывать данные банковские», — отметил Слава Б.

«Пчёлы против мёда — швейцарские банки против золота», — с сарказмом добавил Вячеслав Р.

Геррит Доу. Старик, взвешивающий золото (фрагмент)

«Вот и независимая Швейцария стала швейцаром западной хунты!» — прокомментировал Георгий Б.

«Это проблема Швейцарии», — отреагировала Ekaterina G.

«По европейской тупой традиции решили помочиться себе на ботинки, чтобы позлить Путина!» — иронизирует Иван Михайлович.

«Щвейцарию обходили все войны из-за хранящихся денег, эти времена закончились», — пишет «Белый Медведь».

«Так швейцарцы ещё и заморозили активы Сбербанка! Так и клиентов растеряют надёжные швейцарские банки», — смеется Мария Ю.

«А зачем хранить [деньги] там, где гиены? У себя хранить надо, так надёжнее… Швейцария никогда нейтральной не была!» — отметила Марина Л.

«Они в мае 3 тонны у нас закупили . Видать, считают, что запаслись. Теперь можно и с «цивилизованным» миром сплотиться», — добавила Ольга Р.

«Они уже не раз дискредитировали свои хваленную тайну вкладов, ну и в очередной раз мифический нейтралитет», — пишет Алексей А.

«Будут покупать без уважения?» — иронизирует Дмитрий Г.

«Нейтралитет, он такой нейтралитет», — отреагировала Milla.

«Швейцария за 3 месяца полностью уничтожила имидж, который создавала 300 лет. Бывает», — комментирует новость G53.

«Храните деньги в швейцарских банках (нет)», — шутит Ekaterina.

«Швейцария лишилась одного из своих столпов сытой жизни — нейтралитета», — добавил Константин.

«Чтоб был повод поднять цены на золото», — считает L. M.

«Вот так за пять месяцев можно угробить имидж страны, создававшийся веками», — написал Viktor H.

«Ладно, нам больше достанется», — с юмором подытожил «товарищ Сухов».