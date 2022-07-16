Санкт-Петербург, , 23:27 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга пока не ставят вопрос о введении туристического сбора с гостей, приезжающих в Северную столицу, но настаивают на том, что право устанавливать такой сбор должно быть предоставлено региону. Об этом заявил 16 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Турист в Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня губернатор Александр Беглов сообщил, что правительство Петербурга планирует получить право вводить туристический сбор.

«Вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается, — уточнил Алексей Корабельников. — Условия не те».

В то же время, в Смольном просят предоставить субъектам РФ право вводить такой сбор, «чтобы при наступлении подходящих условий у нас была возможность оперативно принять соответствующие решения», пояснил вице-губернатор Петербурга.

По словам Корабельникова, для введения сбора требуется время, и можно было бы уже сейчас начать готовиться к его введению заблаговременно.

Как отметил петербургский чиновник, возможность освободить от туристского сбора российских туристов в том или ином субъекте РФ следует оставить на усмотрение региональных властей.

А величину сбора в Смольном предлагают установить в пределах 3% от стоимости размещения.

«Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора», — подытожил Алексей Корабельников.

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