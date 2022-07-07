Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Изначально в списке приглашенных исполнителей на предстоящем Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге значилась группировка «Ленинград». Однако затем её без объяснения причин удалили из списка, сохранив в списке группу «Би-2», известную своим негативным отношением к спецоперации России по защите Донбасса.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает 7 июля интернет-издание «Фонтанка» в числе артистов, которые выступят перед футбольным матчем, значилась группа Сергея Шнурова. Однако по неизвестным причинам произошёл пересмотр концертной программы, и теперь обещают, что перед жителями и гостями Северной столицы выступят «Би-2», а также «Танцы минус».

Напомним, что Сергей Шнуров в своём творчестве в 2022 году неоднократно высмеивал и критиковал работу властей Санкт-Петербурга и лично губернатора города Александра Беглова. Шнуров выпустил несколько клипов о городских проблемах и неспособности властей города их решить.

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В матче за Суперкубок встретятся футбольные команды «Зенит» и «Спартак». Обладатель приза определится 9 июля на «Газпром Арене».

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