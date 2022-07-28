Американская компания Google продолжает упираться в своем однобоком видении свободы слова, за что и поплатилась «рублём». ФАС России оштрафовала корпорацию за злоупотребление доминирующим положением, оборотный штраф составил еще 2 млрд рублей. Примечательно в этой истории то, что Google в лице своей российской «дочки» — ООО «Гугл», скорее всего, ничего выплачивать не будет и, пользуясь российским законодательством, просто быстренько обанкротит своё юрлицо (иск уже подан) и продолжит работать как работал, позволяя цвести на своих ресурсах русофобии и незаконной блокировке аккаунтов пользователей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

В конце июля 2022 года стало известно, что в отношении Google LLC ФАС России наложен оборотный штраф — более 2 млрд рублей. Выплатить его фирма должна за два месяца, отсчёт которых начнётся с момента вступления решения в законную силу.

Причиной привлечения американской корпорации к ответу стало злоупотребление доминирующим положением со стороны видеохостинга YouTube, правила которого сделали блокировку, приостановку аккаунтов, а также обращение контента пользователей непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это привело и приводит к внезапным блокировкам без предупреждения и без внятных оснований.

Ничего не напоминают формулировки? Помнится, и в отношении «Яндекса» ФАС РФ в свое время возбуждала дело о дискриминации, правда, там речь шла о сторонних сервисах в поиске, но всё же. Претензий к «Яндексу», за которым стоит олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож и который корнями уходит в офшор (Нидерланды), немало, в том числе и к порядку размещения и удаления контента. Российской компании (а именно таковой считается «Яндекс») стоит задуматься и поучиться на чужих ошибках.

(сс) WikiFido Офис Яндекс в Москве

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Штрафные обстоятельства

Оборотный штраф в 2 млрд рублей, наложенный ФАС РФ, на фоне общей финансовой картины Google выглядит каплей в море. Судите сами.

В середине июля 2022 года мировой суд Таганского района Москвы назначил компании административный штраф в размере 21,077 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации.

В основе спора в мировом суде лежали 17 уведомлений Роскомнадзора, которые были отправлены в американскую корпорацию. Все они касались информации, запрещенной в России (недостоверная информация о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующая Вооруженные силы РФ, материалы, пропагандирующие экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ).

Представитель Google в суде заявил о несогласии с позицией госведомства, утверждая, что протокол «не имеет под собой никаких законных оснований». Потрясающая наглость от компании, блокирующей аккаунты по надуманным причинам, на чьей площадке пышным цветом распустилась русофобия, не находите?

Но и это далеко не единственные штрафы иностранного юрлица. Еще в декабре 2021 года на компанию был наложен оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей, и снова речь шла о неудалении запрещённого контента. Тогда в деле было 16 протоколов.

Если заглянуть в карточку ООО «Гугл», которое принадлежит компании «Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си» (США), то там уже числится восемь наложенных арестов на имущество. Последний арест датирован июнем 2022 года.

В соцсетях при обсуждении вопросов штрафов в адрес «Гугл» всё чаще звучат мнения, что «оштрафовать-то можно на сколько угодно, а ты ещё попробуй взыскать эти деньги». В случае с Google со взысканием могут как раз таки возникнуть проблемы — российская «дочка» уже подала на собственное банкротство.

Jijithecat. Вид на логотип Google из внутреннего дворика. Офис компании

Google нашёл выход?

Банкротное дело в отношении ООО «Гугл» уже начато, список кредиторов стремительно растёт. Само же заявление арбитраж рассмотрит 12 сентября 2022 года.

Если говорить о финансовом состоянии компании, то коротко оно выглядит так — за 2021 год получен чистый убыток в размере 26,4 млрд рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение — 17,6 млрд рублей. И это не считая многочисленных исков на 0,5 млрд рублей неустойки, что заявили оскорбленные в лучших чувствах российские СМИ, чьи аккаунты в сервисе Google — YouTube — были, по их мнению, незаконно заблокированы.

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Единственным, кто на сегодня уже успел получить взысканную неустойку, оказался телеканал «Царьград». Он отсудил 1 млрд рублей за незаконную блокировку.

По его следам пошли несколько десятков компаний, среди которых немало СМИ. По делам даже были наложены аресты на счета ООО «Гугл», но многие споры уже сейчас отложены на 2023 год. За это время «дочка» Google успеет обанкротиться, и получать свои неустойки истцы будут в порядке живой очереди, и только те, кому хватит средств на счетах должника и от продажи его активов.

А американский Google как блокировал пользователей под разными предлогами, так и блокирует, как не удалял по требованию Роскомнадзора запрещенный контент, так и не удаляет. В итоге создается впечатление, что банкротство российского актива холдинга приведёт лишь к исчезновению последнего рычага воздействия на него.

Еще в 2021 году, когда обсуждался первый оборотный штраф в адрес Google, велась речь о том, что если штраф компанию в чувство не приведёт, то меры будут более жесткими. Обсуждалась возможность замедления трафика Google.

Не станут ли слухи о возможной блокировке YouTube реальностью? Ведь, как показывает практика, все штрафы американской корпорации нипочём.