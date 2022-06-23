Москва, , 11:11 — REGNUM За май–июнь 2022 года к американской корпорации Google и её «дочкам» было подано 13 исков от российских СМИ. Все они касаются блокировки аккаунтов в видеосервисе YouTube, которую истцы считают незаконной. Три иска поданы в июне, остальные — в мае. По ряду из них на сегодня на счета российской «дочки» корпорации — ООО «Гугл» наложены аресты, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди последних заявителей — ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» (слушания состоятся 20 сентября), Мультимедийный информационный центр «Известия» (заседание назначено на 20 июля) и ООО «Акцепт Телевизионный канал РЕН ТВ» (заседание — 27 сентября).

Напомним, после массовой подачи исков и ареста счетов на миллиарды рублей ООО «Гугл» обратилось с иском о самобанкротстве. Дата первого заседания по нему пока арбитражем Москвы не назначена. Первопроходцем по судам, связанным с разблокировкой аккаунта, который к тому же взыскал 1 млрд рублей в качестве неустойки, стал телеканал Царьград.

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