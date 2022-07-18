Гай Юлий Цезарь Германик, вошедший в историю как Калигула, правил как император Рима с 37 по 41 год нашей эры. Для тех, кто не знает, Калигула, правнук первого императора Рима, блестящего Октавиана Августа, растратил огромные богатства Рима, объявил себя богом, назначил свою любимую скаковую лошадь сенатором и, согласно некоторым источникам, хотел её обожествить. Спустя немногим менее четырех лет пребывания у власти Калигула был смещен. Граждане Рима, а также его легионы были избавлены от унижения поклонения мертвой лошади. Гражданам США и странам ЕС повезло не так сильно, пишет Дуглас Макгрегор в статье, вышедшей 18 июля в The American Conservative.

Цитата из к/ф «Калигула». Реж. Тинто Брасс. 1979. Италия. США Калигула

Будучи преисполнен решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая «обожествленная лошадь», НАТО, находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это экономика США и стран Европы.

Читатели помнят, что бывший президент Дональд Трамп хотел уменьшить зависимость стран Европы от американской военной мощи — сделать так, чтобы они взяли на себя основное бремя обеспечения собственной безопасности. Байден изменил курс Трампа, пообещав оживить блок НАТО, у которого, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, наблюдается «смерть мозга».

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Проблема для НАТО заключается в том, что экономические трудности, вызванные санкциями Байдена против Москвы, угрожают Европе экономическим «Армагеддоном». Фьючерсы на европейские облигации и акции падают, курс евро падает ниже паритета с долларом США, что плохо само по себе, но когда Париж, город света, выключает свои знаменитые ночные огни для экономии энергии, всё становится по-настоящему ужасным.

С проблемами столкнулась и Германия, крупнейшая экономика ЕС и ключевое государство НАТО. Канцлер Олаф Шольц, безусловно, сочувствует делу Украины, но недостаточно сочувствует, чтобы обречь немецкий народ на огромные трудности, которые могут включать в себя остановку производства, рост безработицы и острую нехватку энергии для обогрева немецких домов и школ зимой. Что еще хуже, внутренние проблемы Берлина с мигрантами и беженцами с прибытием сотен тысяч украинских беженцев лишь обострились.

(сс) Leonhard Lenz Встреча украинских беженцев в Берлине

Те, кто знает канцлера, настаивают на том, что Шольц хочет сдержать конфликт на Украине и добиться прекращения огня на условиях, позволяющих выиграть время для переговоров и компромиссов. Шольц не заинтересован в перевооружении Украины, чтобы превратить осколки украинского государства в постоянную и непредсказуемую угрозу для Москвы. Что еще более важно, Шольц не рассматривает переговоры с Москвой как повторение поездки премьер-министра Невилла Чемберлена в Мюнхен в 1938 году.

Признает ли Шольц, что выживание и процветание Германии зависят от того, сможет ли Берлин действовать в своих интересах? Конечно, нет, если ФРГ поможет поддержать глобалистское видение США в НАТО. Шольц знает, что если он возглавит в Европе борьбу за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, поддержка стран Европы НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет.

Вопрос к Шольцу: будет ли он продолжать поддерживать политику Вашингтона, направленную на бессрочный конфликт с Москвой, и рискнет ли начать войну в более широком масштабе? Или канцлер Шольц рискнет пойти путём Бориса Джонсона, а также его итальянского коллеги Марио Драги, если Драги всё же уйдет с поста премьер-министра?

Каждое государство — член НАТО осознает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше вероятность того, что боевые действия перейдут на территорию восточноевропейских государств — членов НАТО. Европейцев всегда беспокоило стремление Байдена противостоять России на Украине. Теперь европейцы видят, что столкновение с российской военной мощью не просто вполне не исключено, а его вероятность нарастает. Однако возможность такого развития событий, похоже, не пришла в голову президенту Байдену. Если же пришла, то он должен подумать об этом.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain 36-й саммит НАТО. Мадрид

Вывод американских войск из Афганистана назревал давно, но то, как и когда был осуществлен этот выход, продемонстрировало не только низкий уровень командования Вооруженными силами США, но и катастрофический уровень планирования и осуществления вывода войск из Кабула. Предположить, что американские военные оставили на взлетной полосе в Кабуле очень мертвую лошадь, — значит ничего не сказать.

Украинцы, обученные, оснащенные и получающие от НАТО поддержку в ключевых областях, таких как разведка, наблюдение и рекогносцировка, сражались хорошо, но они не могли противостоять огневой мощи и решимости российских сил, которые выдержали 150 дней непрерывных боев на территории размером примерно с Соединенные Штаты между Сент-Луисом, штат Миссури и Филадельфией, штат Пенсильвания. Сомнительно, чтобы сухопутные силы США и НАТО справились так же хорошо, как российские.

Чтобы составить себе более полную картину происходящего в США, важно понимать, что внутри Вооруженных сил США не всё в порядке. Пентагон при Байдене создал систему нетерпимости, в рамках которой вознаграждается беспрекословное соблюдение левацкой политики и активно карается инакомыслие и отклонение от предписанного леваками поведения.

Иными словами, жизни американцев в военной форме контролируются идеологизированными бюрократами, которые используют в качестве инструментов пандемию коронавируса и критические расовые теории. Администрация Байдена выбрала американский военный истеблишмент в качестве агента социальных изменений или в качестве новой «дохлой лошади», ожидающей обожествления.

Это неприкрытый план по устранению любого подобия военной меритократии, в которой никто не обращает внимания на цвет кожи, в пользу возвышения цветных людей и женщин до доминирования на высших должностях. План работает. Есть основания ожидать, что больше белых мужчин уйдут из вооруженных сил. Президента Байдена это не волнует, хотя и должно.

The White House Джо Байден на авиабазе Национальной гвардии Портленда в Орегоне

The White House Джо Байден на встрече с военнослужащими армии США

Никто в Вашингтоне никогда не жаловался на то, что во время Гражданской войны, на полях сражений Первой мировой войны, на пляжах в Нормандии и Окинаве или в пустынях Ирака было слишком много белых солдат (95% из которых были культурными, если не религиозными, христианами). Никто не жаловался на слишком большое количество белых людей в небе над Мидуэем, Вьетнамом, Афганистаном или Ираком.

Политика Байдена чревата большой опасностью. Основные требования ведения войны не изменились, чтобы соответствовать радикально левой идеологии. Офицеры должны развивать дисциплину, боевой дух и смекалку, а сами офицеры должны быть первоклассными солдатами, моряками, летчиками или морскими пехотинцами, которые доказали, что они надежны в бою, компетентны и умны. Если в армии США будут распространены расовые предвзятость, квоты и преференции, лучшие представители нации не пойдут на военную службу. И это, возможно, уже происходит.

Американцам и европейцам начинают претить робкие и неспособные политические лидеры их стран. Пустые политические лозунги «бета-самцов» и радикальных феминисток правящего политического класса глобалистов уже не находят у них отклика. Глобалистский режим в США и Европе не может существовать долго. В конечном счете бороться всегда лучше, чем подчиняться элите, поклоняющейся мертвым лошадям.