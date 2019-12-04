Лондон, , 13:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не стыдится своих высказываний о «смерти мозга НАТО», так как они запустили необходимые дискуссии о состоянии дел в Североатлантическом альянсе.

«Я совершенно их (слов о «смерти мозга НАТО») не стыжусь, потому что они позволили запустить дискуссии, которые были совершенно необходимы», — заявил президент Франции по прибытии на встречу глав государств и правительств стран НАТО, которая проходит в Лондоне.

Также он отметил, что участникам саммита предстоит прояснить много вопросов, таких как совместное противостояние международному терроризму, и указал, что ответственность участников саммита заключается в том, чтобы «устранить разногласия, которые могут быть очень пагубными, и начать стратегические обсуждения».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) об увеличении расходов на оборону только является подтверждением обеспокоенности Кремля об экспансионистской деятельности данной организации.