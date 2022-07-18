Европейские страны должны потерпеть для того, чтобы дождаться эффекта от антироссийских санкций Запада. Об этом в своем блоге написал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», — отметил политик.

Боррель пишет, что запрет поставок высокотехнологичной продукции, в частности полупроводников, должен серьезно сказаться на компаниях из России, которые производят бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили и военно-промышленную продукцию.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Терпилы!» — иронизирует Dmitry.

«Да. Россия на Украине катком проходит по русофобской политике Запада и по политикам Запада, яро эту политику поддерживающим. Скоро и большие статьи с уговорами уже не помогут, ими сыт не будешь. И не обогреешься. Поэтому на Западе начнут спрашивать с тех, кто всё это для тамошних жителей организовал. И с этого Борреля — тоже. Хотя основные вопросы должны быть у них к англосаксам, которые и приказали Европе самоубиться, что та покорно и сделала», — отметил Юрий К.

«Терпеливых европейцев мы скоро по запаху начнем различать», — пошутил Дмитрий Л.

«А чего ради терпеть, он не объяснил? Ради того чтобы клан европейских бюрократов, хлебающих из американского корыта, и дальше разваливал Европу, наверное?» — задался вопросом Валерий Г.

«Сам Боррель при этом терпеть не будет — в жару будет включать кондиционер, принимать горячие ванны без ограничений, а зимой не будет убавлять отопление», — пишет «Белый Медведь».

«А так вот интересно, что вот все санкции нам страшные обещают, а про терпеть они говорят своим. План-капкан», — шутит Анна С.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

«Стратегические терпилы!» — смеется Василий И.

«Ему-то можно и терпеть, а населению — вряд ли», — отреагировала «Чайка».

«Россия не замёрзнет, продовольствия хватает. А как ЕС собирается терпеть? По мне, это терпение приведет к тому, что страны ЕС станут странами третьего мира, получая небольшие подачки от Штатов», — считает «Мурзик».

«До холодов, может, и дотерпят, а дальше… Напомню, что Россия еще не ввела ответные санкции, а на Западе уже куча проблем», — прокомментировала Римма С.

«А терпелка у людей не замерзнет?» — с сарказмом поинтересовалась Любовь.

«Вот, говорил Путин: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Это он про всех балбесов говорил», — напомнил Ochakow.

«Он там написал, что будет, если европейцы потерпят, а Россия так и не сокрушится?» — спросил Victor M.

«Ну конечно, у него как раз всё хорошо. Он-то жертвовать не будет ничем. Пусть другие терпят во имя «демократии», — написала Наталья N.

«Следующий стон: «Россия, помоги». Через месяц-два», — с юмором добавил Константин К.

«Как… Как в XXI веке можно, а главное, зачем терпеть?! Зачем загонять себя в угол? Бред какой-то! Ради чего? И они ещё нас пытаются жизни учить…» — задумалась Elena.

«Они, значит, замутили, а народ должен терпеть. Замечательно», — отметила Татьяна.

«Плавный переход от третьей стадии принятия неизбежного — торга — к четвертой — депрессии?» — задался вопросом ON.

«Да, немцы ему так перетерпят зимой… Сковородкой по лицу», — с юмором подытожила Ekaterina.