Москва, , 22:12 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июля ответила на призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля проявить стратегическое терпение и дождаться эффекта от антироссийских санкций. По мнению Захаровой, опубликованном в Telegram-канале, европейцы отрицательный эффект антироссийских санкций уже почувствовали на себе.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. Так они уже дождались. Боррель даже этого не знает.

Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — написала Захарова.

Напомним, что 17 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы потерпеть и дождаться полного проявления последствий санкций в отношении России.

«Последствия санкций для России могут быть не слишком заметны на данный момент, однако в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность», — пообещал Боррель и призвал Европу «проявить стратегическое терпение».

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