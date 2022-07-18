Этой зимой жители Финляндии могут столкнуться с отключением от электроснабжения. Об этом 17 июля сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

По информации издания, дефицит может быть спровоцирован отказом от российских газа и нефти, которые проблематично заменить.

«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено на срок до двух часов», — сообщает СМИ со ссылкой на прогноз финляндского электросетевого оператора Fingrid.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники обсуждения указали на то, что это плата за курс страны в НАТО. Были и те, кто считает, что веерные отключения электроэнергии — это не настолько страшно.

«Зато одной ногой в НАТО», — с сарказмом отреагировал Z Pavel Z.

«Европа будет знать, что такое русские морозы, не по ТВ, а на собственной шкуре. Раз летом наступила африканская жара, то зимой должен прийти Дед Мороз», — иронизирует Patimat K.

«В Финляндии вполне нормально топить дровами и углём. Углём не везде возможно, дровами топят все. Это там нормально… Электричество очень дорогое (ещё до всего этого), газ далеко не везде. С одной стороны, очень смешно — «назад к лошадиной тяге», с другой стороны, ещё смешнее читать, что от отказа [от российских энергоносителей] там настала *опа», — отметил Sergey S.

«В собственных домах — да, у многих есть альтернатива отапливать дровами, а в съёмных? А в многоэтажках? А свет, особенно в зимнее вечернее время, а TV и компьютер и так далее, и тому подобное?.. Да, электричество здесь всегда очень дорогое, поэтому выкручиваются все как могут… Но пользовались, пользуются и, думаю, будут пользоваться (только платить придётся в разы дороже… посмотрим, как отреагируют власти)», — ответила ему (Sergey S.) Lara.

nato.int Финляндия и Швеция одновременно подали официальные письма с заявлением о вступлении в НАТО. 18 мая 2022

«А проблемы индейцев шерифа не волнуют», — ответила ей (Lara) Светик.

«Назло маме отморожу уши», — добавила Ольга.

«Финляндия — не Испания, там холодно!» — пишет Nadezhda.

«Вот и сдулась самая счастливая страна. Есть простая истина, что с соседями надо дружить, а не гавкать и кусать исподтишка…» — отреагировал odessa_moy_dom.

«Чем все они думают? Или солидарность у них важнее людей?» — задался вопросом Астемир А.

«Жаль. Но за вступление в НАТО заплатят простые финны, которым не дали возможности сделать выбор…» — написал Влад С.

«Что хотели, то и получили», — с сарказмом написал Сергей Г.

«Во имя НАТО надо пострадать. Финны… вы сами столь тернистый путь выбрали», — написала Ирина.

«Веерные отключения финнам, как у нас было в 90-х», — с сарказмом призвала Маруся.

«Неинтересно! Главное, что у нас будет тепло и светло!» — отреагировал S. V.

«Ой, да ладно. В советское время вееры (веерные отключения — А. Ц.) были, и ничего, выжили. Ждали отключения света по вечерам, чтоб при свечах всей семьёй в лото поиграть», — пишет Cchi.

«Ждём зиму. Дед Мороз и рынок порешают всё очень жестоко», — с сарказмом подытожил Александр П.

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