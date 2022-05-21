21 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Россия 21 мая прекратила поставки природного газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки платить за топливо в рублях.

Мирослава Романенко, , 14:53 — REGNUM Россия 21 мая прекратила поставки природного газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки платить за топливо в рублях в соответствии с требованиями российской стороны.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали отказ Финляндии оплачивать российский газа в соответствии с требованиями российской стороны, за которым последовало прекращение поставок газа. Были и те, кто считает, что с приходом холодов руководство Финляндии может изменить свое решение.

«Лето пройдёт, сами попросят газку поддать», — с юмором отметила Анастасия.

«Идиоты! Была налажена связь между Финляднией и Россией! С Питера туда, финны — в Питер! Обмен товарами, туризм, газ. Легли под США! Те за океаном руки потирают, а эти дебилы, как кролик перед питоном!» — отреагировала Руся.

«Не хотят покупать газ, будут покупать топоры!» — с сарказмом добавил Евгений.

«Вперёд, топить дровами», — иронизирует Виталий.

«Ближе к зиме приползут», — считает Иван.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«А финские зимы — это не субтропики, но ничего, вспомнят древнюю историю и будут сушёной треской отапливаться», — не без сарказма комментирует новость R. Z.

«Просто наступило лето…» — отреагировал AP ZVEZDA.

«Ну финны-то куда полезли? Жили бы и жили спокойно. Никто не трогал. Нет… экстрима захотелось. Ну идиоты», — не выдержала Наталья.

«Финны ещё не поняли, как их обвели вокруг пальца. Штаты запугали их мнимой российской угрозой, потом пообещали взять под свое крыло в НАТО при условии отказа от российского газа. Взамен будет поставляться танкером дорогой СПГ американский… Бизнес по-американски», — выдвинул свою версию «PM».

«Дрова в студию», — смеется Крис.

«Ну, финны, теперича взяли свои топоры все дружным хором и пошли делать запасы дерева на зиму…» — с юмором добавил Vitali A.

«Пусть долларами топят печку, которые им НАТО выдаст за размещение ракет. Зима покажет им кузькину мать», — написала Светлана.

«Главное, не увеличить поставки газа в сопредельные страны, чтобы они не могли перенаправить его финнам… А то есть такое дело: одной рукой прикрутить, а второй — открутить», — отметил Сергей Ш.

«У финнов идёт процесс возвращения к истокам… Лес, дрова, тундра, олени, охота, рыбалка. Зеленеют прямо на глазах по заветам Греты Тумберг», — добавил Елизар Р.

«Грета Тумберг им в помощь», — смеется Евгения.

«Я не понимаю, товарищи! Они реально тупые! Вот ради того, чтоб России-матушке насолить, готовы вымерзнуть как мамонты, но зато в присутствии НАТО. Они что, с одной четвертью мозга рождаются, эти наши «западные партнёры»?» — недоумевает Светлана.

«Нет рублей, нет газа», — отреагировала Елена.

«Я думаю, сейчас подумают, остынут немножко (в прямом и переносном смыслах), да начнут покупать газ за рубли. Но повыеживаться немного на мировую публику нужно», — написал Serega.

«Вот чего не сиделось тихо?! Тепло, светло, сытно. Нет, надо вставить свои пять копеек!» — подытожила Марина К.