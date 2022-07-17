Признание минэкономики ФРГ, что с теми запасами газа, которые они успели сделать, не протянуть и одного зимнего месяца, спровоцировало широкое обсуждение в социальных сетях. Не обошлось без иронии: люди вспомнили места, где всегда тепло. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина у печки (фрагмент)

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«Чтобы пережить зимний период? Ну размечтались. Надо сначала до зимы дожить», — иронизирует Игорь Рогатин.

«Отличный план — уничтожать свою страну по приказу США. Какие же они все недальновидные», — соглашается Олег Шевченко.

«Пока не прекратят поставлять оружие, никакого газа», — считает Анна Кодурева.

«Пора закрывать трубу: потомок фашиста совсем оборзел», — заметил Дмитрий.

«Пусть топятся сероводородом под одеялом», — иронизирует Светлана.

«Жаль, конечно, обычных людей, особенно стариков и детей, может, наконец-то канцлер начнет дружить с головой и восстановит отношения с НАМИ… что ж они никак не поймут, что мы все на одном континенте и нельзя нам ссориться, Россия всегда всем помогала, жаль, что этого никто не ценит», — рассуждает Ирина Дуленко.

«Коллапса, конечно, не будет, но жители Западной Европы весьма изнежены и у большинства возникнет вопрос: а почему в сытой, благополучной Германии такие издержки и неудобства, инфляция, цены и так далее. И отмазки типа «Путин виноват» не канают, ведь это ОНИ санкции ввели, как же так? И тут возникает вопрос выборов, а это политики игнорировать не могут…» — рассуждает Вячеслав Петраковский.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

«Вообще-то на газе вся промышленность работает, Германия-то, может, и переживет, так как у неё высокомаржинальная продукция, а вот соседняя Польша, которая для Германии стройматериалы и бытовуху делает, — вряд ли, так как вся её продукция становится резко невыгодной для самой Германии, которой и без того несладко», — развивает тему Галина.

«Получается, благополучная жизнь западного мира сильно зависит от российских полезных ископаемых. И за сколько лет Запад дошёл до такого?» — спрашивает Л.

«В канализационных коллекторах всегда тепло», — напоминает Константин.

«Европа обязана «умереть за Америку», — смеётся Светлана.

«У России есть вечный друг — дед МОРОЗ! И немцы это очень хорошо знают, убедились давно, но вывод так и не сделали… Еще время есть для униженного прошения у России газа… Санкциями против России поставили себя в дебильное положение», — считает Любовь Асмолова.

«Довести их промышленность до закрытия, чтобы повадно не было оружие поставлять, а когда приползут за газом — заключить договор на своих условиях и по своей цене», — предлагает Сергей Лопухов.

«На улице средина лета, а немчики уже говорят, что зиму переживут не только лишь все. Конечно, никто там от морозов не помрёт, но химическая промышленность Германии может сколлапсировать. А это рабочие места и зарплаты. Последствия труднопредсказуемы», — считает А.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что запасы газа, имеющиеся у Германии в данный момент, являются недостаточными, чтобы пережить зиму без поставок российского голубого топлива, 16 июля известил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью Bild am Sontag.

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