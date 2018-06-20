Маховик антироссийских санкций всё сильнее меняет мировую экономику, и отнюдь не в пользу Запада, который, помимо всего прочего, пытается ударить по энергетическим доходам России с наименьшими затратами для себя.

Тем временем Германия уже столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом с 70-х годов прошлого века. В стране начали снижать температуру в домах, приглушать уличное освещение и призывать местных жителей экономить электроэнергию. Власти опасаются, что дефицит энергоресурсов может усилиться. И вот уже власти города Людвигсхафен, расположенного в земле Рейнланд-Пфальц, готовят к зиме ночлежки для неспособных отапливать дома людей.

Дания также призвала своих граждан реже принимать душ и сушить одежду на улице в рамках ряда мер по экономии электроэнергии и природного газа.

Вряд ли руководство недружественных стран пояснило своим гражданам, что делать все это они должны из-за санкционной политики западных режимов и колоссальных трат на поставку оружия киевскому режиму, исповедующему неонацистскую идеологию.

Подробности о том, как Россия противостоит глобальной инфляции и как меняется мировой экономический и политический порядок, читайте в трансляции ИА REGNUM.

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