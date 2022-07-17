Заявление сенатора Андрея Клишаса о том, что угрозы атаковать Крымский мост подтверждают необходимость демилитаризации всей Украины, активно комментируют в социальных сетях. Люди говорят, что Украиной демилитаризация может и не ограничиться. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Странно, что угрозы Киева атаковать посёлки в Белгородской области не стали причиной демилитаризовать всю Украину. Это же очевидная причина», — считает Максим.

«Без демилитаризации всей «окраины» бандерлоги со своими хозяевами не успокоятся», — соглашается А. К.

«Дошло наконец-то, как до жирафов. Обычным людям это было ясно с самого начала, что не получится кусочек освободить, а остальное оставить так, как есть. Иначе после передышки и накачки оружием, всё началось бы снова в более жестоком варианте», — считает Ирина.

«Всё верно говорит товарищ Клишас, никаких переговоров — они бессмысленны… Только полная капитуляция и разоружение Украины с последующим военным трибуналом над хунтой и другими военными преступниками», — отметил Вадим Переверзев.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

«Все просто. Нет Украины — нет проблем. Нам угрожают. В ответ на угрозы агрессора нужно уничтожать. Полностью и безвозвратно. А по поводу Керченского моста — это сейчас самое безопасное место в мире», — поделился мнением Александр.

«Украинский рейх будет уничтожен. Это несомненно», — считает Алексей Кейт.

«Мы еще 24 февраля знали это. В конце войны Сталину предлагали остановить войска на границе СССР, но нацистскую гидру надо было уничтожить вместе с гнездом. И сейчас — выжечь до последнего змеёныша», — поддерживает Милана Вятская.

«Так Зеленский этого и добивается. Надоело ему в незалежной президентствовать. В душе-то он артист, клоун. Хочется ему снова на сцену — его там больше ценили», — иронизирует Светлана.

«Какой смысл разрушать мост? Как это поможет агонизирующей украинской власти?» — задает вопрос Игорь Рогатин.

«США передают Украине дальнобой, а мы должны передать ЛНР и ДНР ядерку!» — предлагает Фархад Иванов.

«Нужно идти до конца! Особенно Львов нужно зачистить от нацистов», — считает Алексей.

«Так то да, но мир разделился и Украиной может и не ограничиться. Дан импульс гонке вооружения, военной науке. Космос, новые физические принципы уничтожения населения Земли. Если смотреть на начало прошлого века, то такое противоречие через затишье в двадцать лет привело к мировой войне. Согласен, что останавливаться нельзя, и надеюсь, что другие страны поймут: нас нужно принимать во внимание и с нами лучше сотрудничать, а не воевать», — поделился мнением Олег Цыганков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей Украине подтверждают угрозы киевского режима атаковать Крым или Крымский мост, 17 июля в своём телеграм-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Читайте также: Клишас призвал к демилитаризации всей Украины после угрозы атаковать Крым