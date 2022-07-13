КНДР: у Украины нет права говорить о суверенитете после союза с США
Украина больше не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к «несправедливым и незаконным» действиям США, нарушающим суверенитет Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством республики (ЦТАК).
Российско-украинскую границу пересекли ещё почти 22 тыс. жителей Донбасса
В Россию за сутки прибыли более 21,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 15 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Посольство Соединенных Штатов в Киеве призвало граждан США, находящихся на Украине, покинуть ее по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.
Украинские боевики обстреляли село Некислицы в Брянской области
Киевские боевики подвергли обстрелу расположенное около границы с Украиной село Некислицы в Брянской области. Об этом 15 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
ЕС одобрит выделение нового транша на военную помощь Украине 18 июля
Новый транш в размере €500 млн на военную помощь Украине со стороны ЕС будет одобрен 18 июля на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщило 14 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
ВСУ несколько раз обстреляли Ясиноватую и Доломитное в ДНР
Украинские нацисты несколько раз обстреляли населённый пункт Доломитное и город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские боевики обстреляли Артёмовск в ЛНР из РСЗО HIMARS — СЦКК
Вооружённые украинские формирования обстреляли город Артёмовск Луганской Народной Республики (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 15 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новосибирские хирурги спасли защитника Донбасса
Хирурги Новосибирского кардиодиспансера спасли защитника Донбасса. Как сообщили 15 июля в правительстве Новосибирской области, медики прооперировали участника спецоперации, извлекли из его сердца осколок мины.
Сеть: «Шах и мат» — президент Сербии предрёк ад на Земле из-за войны с РФ
Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что в мире начнётся ад, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по поводу ситуации на Украине, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».
В ходе спецоперации погиб ещё один военнослужащий из Хакасии
Власти Бейского района Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Анатолия Нербышева, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Украина призвала Запад ускорить поставки систем противоракетной обороны
Украина ждет, что Запад в срочном порядке поставит Киеву системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщила в своем телеграм-канале украинский вице-премьер Ирина Верещук.
«Подразделения НМ ЛНР и союзных войск успешно продвигаются к Соледару», — сообщает Telegram--канал Народной милиции Луганской Народной Республики. Соледар — город на оккупированной киевским режимом территории ДНР, которую освобождают союзные силы.
За сутки в Донбассе обезврежено свыше двух тыс. взрывоопасных предметов
На территории республик Донбасса за сутки обнаружено и обезврежено 2026 взрывоопасных предметов, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России, напомнил он.
Украина продолжает блокировать иностранные суда в морских портах
Киевский режим продолжает уклоняться от решения проблемы иностранных судов, блокированных в морских портах Украины, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Десятки иностранных судов блокированы минными заграждениями и угрозой обстрела со стороны укронацистов.
Из Донбасса и с Украины за сутки эвакуированы свыше 28 тыс. человек
Из республик Донбасса и опасных зон Украины за последние сутки в Россию был эвакуирован 28261 человек, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что эвакуация проходит в условиях препятствий, создаваемых киевским режимом.
Мобилизация без медкомиссии — военкоматы Украины гонят в бой всех подряд
Украинские военкоматы мобилизуют всех граждан без разбора, не проводя даже медицинской комиссии, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что пленные украинские боевики рассказывают о том, что их принуждали отказываться от медкомиссии.
Почему Киев не может развязать партизанскую войну в Херсонщине и Запорожье
В ходе специальной военной операции Вооруженными силами России был освобождён ряд территорий — в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Как и чем живут сейчас люди на этих территориях, что является для них основными проблемами, как идёт процесс получения российского гражданства, о работе военно-гражданских администраций в интервью ИА REGNUM рассказывает заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
Украина готовит в Днепропетровской области провокацию со взрывом моста
Украинские нацисты готовят провокацию со взрывом моста в Днепропетровской области, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
К взрыву подготовлен мост на реке Волчья в районе поселка Троицкое.
Укронацисты превращают дома и больницы в огневые позиции — Минобороны
Украинские нацисты продолжают использовать жилые кварталы и учебные заведения в качестве огневых позиций, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
При этом он указал, что местных жителей из таких мест не эвакуируют и не оповещают о минировании подходов к этим позициям.
По уточненным данным СЦКК ДНР, за 14 июля по состоянию на 22:00 мск противник выпустил по территории ДНР 409 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм. За сутки погибли два мирных жителя, 14 человек ранены. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Граждан США призвали покинуть Украину из соображений безопасности
Посольство США в Киеве обратилось к соотечественникам с призывом покинуть Украину из соображений безопасности.
Заявление опубликовано 14 июля пресс-службой диппредставительства.
Байден: США добиваются «стратегического провала» России на Украине
Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединённые Штаты во что бы то ни стало продолжат поддерживать Украину, ожидая «стратегического провала» России. Об этом Байден заявил сегодня, 14 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля.
В ходе пресс-конференции Байден заявил, что российская спецоперация на Украине должна закончится «стратегическим провалом».
Украинские БПЛА дважды за сутки вторгались в Брянскую область
Беспилотные летательные аппараты Вооруженны сил Украины два раза за сутки нарушили государственную границу Российской Федерации в Брянской области и произвели обстрелы. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Сеть: «Звони Зеле, пусть капитулирует» — Макрон «не хочет» мировой войны
В социальных сетях обсудили заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Париж хочет добиться прекращения конфликта на Украине и не хочет, чтобы он превратился в новую мировую войну.
Закон о предоставлении жилья семьям погибших военных подписан Путиным
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому признаются нуждающимися в жилье семьи погибших военнослужащих. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.
Сети США: «Россию не сломить войной» — Украина требует от США больше оружия
Украина требует от США и Европы больше оружия, однако Соединенные Штаты и европейцы не спешат отправлять слишком много техники, так как опасаются, что вывод украинских солдат из боя для их обучения может ускорить успехи России. Помимо этого Пентагон обеспокоен, что его запасы могут истощиться в ближайшие месяцы, сообщает New York Times со ссылкой на источники. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.
Народная милиция ДНР и Вооруженные силы России 14 июля точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск уничтожили полевые склады вооружения украинских силовиков.
«В результате ударов общие потери противника составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники. Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки», — говорится в вечернем заявлении официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Как заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, за текущие сутки, 14 июля, украинские боевики выпустили по территории ДНР более 280 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов, а также применили неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 мм. Под огонь украинских нацистов попали девять населённых пунктов республики. В результате обстрелов 13 мирных жителей получили ранение, два мирных жителя погибли. Повреждено 16 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры, три жилых дома разрушены. Дополнительная информация о пострадавших мирных жителях и повреждении инфраструктуры уточняется.
Украинские беспилотники обстреляли погранпост и АЗС в Брянской области
Несколько атак украинских беспилотников зафиксировано в Брянской области 14 июля, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует БМП Marder для Украины
Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall проводит модернизацию 30 боевых машин пехоты (БМП) Marder в рамках поставок военной техники Украине, сообщает 14 июля агентство DPA со ссылкой на представителя концерна.
Сеть: «Мозгов им не хватает» — Киев не способен перейти в контрнаступление
Заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что для перехода Вооружённых сил Украины в контрнаступление требуются поставки бронемашин, потому что российская армия всё ещё превосходит украинскую по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая её поддерживает, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».
В Севастополе простились с добровольцем-казаком
В Севастополе в последний путь проводили добровольца, погибшего во время специальной военной операции. Об этом 14 июля сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
В Совфеде объяснили провал попытки Украины учредить трибунал для России
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв объяснил, почему инициатива Украины учредить специальный трибунал для России лишена международно-правовой основы.
Закон о предоставлении жилья семьям погибших военных подписан Путиным
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому признаются нуждающимися в жилье семьи погибших военнослужащих. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, при предоставлении жилой площади семье погибшего или умершего военнослужащего размер этого жилого помещения определяется исходя из численности семьи военнослужащего на момент его гибели или смерти. Также учитываются все дети, рожденные после его смерти, в отношении которых установлено отцовство.
Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Это наиболее масштабный военный конфликт в котором Россия участвовала с момента окончания Второй мировой войны.
Под Соледаром освобождены Стряповка и Новая Каменка
В районе города Соледар освобождены от укронацистов посёлки Стряповка и Новая Каменка, сообщает 14 июля Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.
Отмечено, что при этом украинские нацисты понесли значительные потери.
В Крыму опровергли украинский фейк об открытии 100 тысяч коек в стационарах
Информация, распространяемая украинскими СМИ о якобы создании «дополнительных мест на кладбищах» и создании 100 тысяч койко-мест в стационарах Крыма, не соответствует действительности. Об этом в телеграм-канале 14 июля написал советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Ростовский губернатор навестил волонтёра, раненного в ДНР
Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил в больнице волонтёра, получившего ранения при обстреле в Шахтёрском районе ДНР со стороны ВСУ. Вместе с товарищами он отправился в Донбасс с гуманитарной миссией.
МИД РФ на слова Трасс о военном поражении России: пусть попробуют
Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что она будет добиваться «победы Украины» над Россией. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, что ранее Трасс, которая включилась в гонку за пост лидера правящей Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра, заявила, что в случае её победы она обязательно будет добиваться военной победы Украины над Россией.
Захарова констатировала, что Трасс уже далеко не в первый раз угрожает России. Представитель МИД РФ связывает это с явной манией величия, которой страдает глава Форин Офиса, будучи явно второразрядным политиком.
Как сообщили в СЦКК ДНР, вечером 14 июля зафиксированы новые обстрелы территории ДНР со стороны Украины. В 18:00 по Новобахмутовке выпущено десять мин калибра 120 мм, в 18:10 по Горловке (пос. шахты им. Изотова) прилетело шесть снарядов калибра 122 мм. А в 18:45 обстрелу подвергся Ленинский район Донецка — было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.
По информации официального представителя Народной милиции ЛНР, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка. Как отмечается, противник понес значительные потери в живой силе и технике, а наступление союзных сил продолжается.
В Тюменской области на службу по контракту записываются инженеры и снайперы
В военный комиссариат Тюменской области за неделю поступило 51 заявление на службу по контракту в трёх спецподразделениях — отдельном инженерном батальоне «Тобол», подразделении снайперов «Тайга» и дивизионе «Сибирь».
Минобороны Украины объяснило секретность данных о своих потерях
Данные о боевых потерях украинских войск не разглашаются, так как являются государственной тайной, заявила 14 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Пригожин: победа в СВО на Украине является исторической задачей России
Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал мнение социолога Максима Шугалея о необходимости мобилизовать экономику, промышленность и общественную жизнь России.
«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до шести человек, еще два мирных жителя погибли», — сообщил 14 июля Штаб территориальной обороны ДНР.
В Волгограде семьям погибших защитников Донбасса вручили награды
В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде 14 июля передали ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.
Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил России приступили к разминированию центральных улиц Северодонецка, сообщает 14 июля «Луганский информационный центр». Территория, где работают саперы, заранее оцепляется, чтобы не допустить возможных жертв среди гражданского населения. На улицах Северодонецка российские саперы обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы, преимущественно артиллерийские, а также выстрелы к гранатометам и мины.
«Все военнослужащие оснащены средствами бронезащиты ОВР-2-02. У каждого (сапера) есть камера видеонаблюдения, поэтому картинку я вижу от каждого бойца», — рассказал командир отделения инженерной разведки и разминирования МПЦ ВС РФ с позывным «Загар», пояснив, что видеосвязь с саперами позволяет оперативно принимать решения в процессе разминирования. Информацию о местах, подлежащих разминированию, российские саперы получают от Народной милиции ЛНР.
По данным СЦКК ДНР, украинские боевики 14 июля в 15 часов выпустили восемь реактивных снарядов из РСЗО «Град» по населенному пункту Новобахмутовка. А по Горловке (пос. шахты им. Гагарина) выпущено пять мин калибром 120 мм.
Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщает 14 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По Донецку днем 14 июля было выпущено десять снарядов натовского калибра 155 мм, сообщили в СЦКК ДНР. Обстрелы со стороны населенного пункта Первомайское по Куйбышевскому району Донецка произошли в 12:20 и в 15:00. Оба раза было выпущено по пять снарядов. «В результате обстрелов Донецка есть раненные мирные жители», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Симоньян назвала цель для удара ВКС России в Виннице
Целью удара ВКС России в Виннице был дом офицеров, где разместился пункт дислокации националистов. Об этом 14 июля сообщила журналистка, глава телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.
Украинские войска обстреляли Макеевку из «Урагана»
Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Макеевка Донецкой Народной Республики. Об этом 14 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий гражданским лицам, участвующим в спецоперации на Украине, статус ветеранов, наряду с военнослужащими.
По оперативным данным СЦКК ДНР, в течение дня 14 июля, по состоянию на 15:30 мск, украинские неонацисты выпустили по территории ДНР 234 боеприпаса различного тип, включая РСЗО БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм. Под огонь попали дома и гражданские объекты в Донецке, Горловке, Макеевке, Александровке. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
В ДНР с начала эскалации погибли 247 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за 148 дней эскалации из-за обстрелов боевиков ВСУ погибли 247 мирных жителей, 2656 получили ранения, сообщает 14 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево из «Града», миномёта и артиллерии
Украинские войска открыли огонь по Горловке и Зайцево. Об этом 14 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.
В Тюменской области на службу по контракту записываются инженеры и снайперы
В комиссариат Тюменской области за неделю поступило 51 заявление на службу по контракту в трёх спецподразделениях — отдельном инженерном батальоне «Тобол», подразделении снайперов «Тайга» и дивизионе «Сибирь».
«Востребовано подразделение снайперов. Всё-таки на Урале, в Сибири много охотников, специалистов этого дела. Очень много инженеров, так как у нас есть Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Только за неделю обратились 15 офицеров. Сейчас их уже назначают на должности. Первым написал заявление и ушел в отдельный инженерный батальон один из военкомов», — отметил Алексей Куличков.
Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны.
«Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по многострадальному поселку Гольмовскому (Никитовский район Горловки). Жителям — срочно предпринять меры безопасности и уйти в укрытия!» — сообщил в своём Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой. В состав груза вошло большое количество питьевой воды, которая остро необходима Донбассу.
Исследование: число DDoS-атак на российские компании выросло в 15 раз
В первом полугодии 2022 года число DDoS-атак на российские компании существенно выросло. Об этом сообщается в исследовании компании по кибербезопасности StormWall.
В СМИ появилась информация о погибших и раненых в результате обстрела в Виннице. Подробности не сообщаются.
Референдум о вхождении Запорожской области в состав России будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Об этом пишет «Раньше всех. Ну почти».
В США заявили о расширении присутствия ОБСЕ в Киеве
Присутствие ОБСЕ в Киеве будет расширено в ближайшие недели. Об этом сообщил 14 июля постоянный представитель США при организации Майкл Карпентер.
Вучич: если Запад не примет предложение Путина, мир окажется в аду
В случае если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, заявил глава Сербии Александр Вучич.
В Запорожье ракетами «Калибр» уничтожены украинские боевые машины РСЗО
Укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня уничтожены высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье. Об этом 14 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 12 украинских дронов
Украинская армия лишилась 12 беспилотников. Об этом 14 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Путин подписал закон об ответственности за призывы против безопасности РФ
Федеральный закон, который дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьей о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, максимальное наказание по которой составит до семи лет лишения свободы, подписал президент России Владимир Путин. Документ 14 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Артиллерия ВСУ обстреляла Ленинский район Донецка
Украинские войска совершили обстрел Ленинского района Донецка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Шесть боевиков «Кракена»* убиты в ходе перестрелки с командирами ВСУ
Конфликты и столкновения с применением оружия участились среди боевиков украинских националистических формирований. Об этом 14 июля сообщает Министерство обороны РФ.
«В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — говорится в сообщении.
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранены три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими нацистами Куйбышевского района Донецка. Об этом 14 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
Российские истребители сбили в ДНР два самолёта воздушных сил Украины
Российские военные в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины сбили два украинских военных самолёта. Об этом 14 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кадыров объяснил большой интерес СМИ Арабских Эмиратов к Чечне
В средствах массовой информации ОАЭ в последнее время растет число новостей о Чечне и её роли в проведении специальной военной операции России на Украине. Публикуя данные о численности чеченских бойцов, участвующих в спецоперации, а также об их успехах, СМИ показывают чеченских военных как устрашающую силу, заставляющую обратиться противника в бегство. Об этом сообщил 13 июля глава республики Рамзан Кадыров, публикуя фото страницы одного из СМИ, на котором изображен он сам и приведены некоторые цифры.
Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк
Украинская артиллерия открыла огонь по Донецку. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВКС России уничтожили 43 боевика 14-й механизированной бригады ВСУ
Воздушно-космические силы России уничтожили в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республики пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. Об этом 14 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.
Украинские войска обстреляли из «Града» и артиллерии Горловку в ДНР
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (14.07.2022 г.)
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери. Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.
Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой Народной Республики и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21-м районе.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232-х районах. Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка, Новая Каховка Херсонской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербск, Михайловка ЛНР и Дерилово ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 4292 единицы специальной военной автомобильной техники.
Марочко заявил об успехах армии России на севере ДНР
Вооруженные силы России продолжают своё продвижение и освобождают пока ещё оккупированные территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 июля заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Есть ряд существенных успехов на данном направлении. Мы заняли стратегические высоты, которые позволяют контролировать большое пространство, и освободили ряд населенных пунктов к этим городам. Если мы говорим о Соледаре, Северске, Артемовске, то здесь ведется плановая работа», — сказал Марочко.
ВС России уничтожили за сутки до тысячи украинских боевиков
Вооруженные силы России высокоточными ударами поразили пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, сообщили 14 июля в Министерстве обороны РФ.
США на Украине остановит «только уничтожение их техники и инструкторов»
Заявления Вашингтона о контроле над тем, что поставляемое им Киеву оружие не будет использовано для нанесения ударов по территории России, ничего не стоят, и остановить США на Украине разумными доводами не удастся. Об этом заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Литва согласилась с решением ЕК по транзиту в Калининград
Власти Литвы установят новый порядок транзита грузов в Калининградскую область после решения Еврокомиссии, сообщила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
Два мирных жителя погибли в центре Донецка 14 июля во время обстрела со стороны украинских военных преступников. Три человека ранены. «Украинский снаряд попал на автостанцию «Центр», осколками посечены автомобили и близлежащие здания. Сообщается об еще одном попадании в центральный универмаг, который расположен недалеко от автостанции», — сообщает «Донецкое агентство новостей».
Пушилин заявил об оперативном окружении города Северск
Город Северск находится в оперативном окружении, заявил 14 июля глава ДНР Денис Пушилин.
В Новосибирске из сердца участника спецоперации извлекли осколок мины
Хирурги Новосибирского кардиологического диспансера прооперировали участника спецоперации на Украине. Они извлекли из сердца мужчины осколок мины. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Гибель ещё двоих военных подтвердили в Курской области
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли жители Курска Максим Козлов 1998 года рождения и Владислав Переверзев. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба областной администрации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Соединенные Штаты Америки становятся непосредственными участниками конфликта со всеми вытекающими последствиями».
Захарова: спецоперация будет продолжаться, несмотря на усилия США
Несмотря на все попытки стран Запада укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей, заявила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украинские войска открыли огонь из миномёта по Донецку
По Петровскому району Донецка открыли огонь из миномёта. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: Зеленский заявляет, что чтит память своего деда, красноармейца, но в это же время Украина выходит из соглашения по увековечиванию памяти о героизме бойцов из стран СНГ в годы Великой Отечественной войны.
Она добавила: «Это и есть ложная повестка, просто симуляция политики, нацеленной на якобы расовое религиозное национальное равноправие. А на самом деле в реалиях ежедневными шагами на протяжении многих лет вот этот самый политический бомонд лишь укреплял национализм».
В ДНР заявили о наступлении сил республики по нескольким направлениям
Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, следует из карты, опубликованной штабом обороны ДНР.
В НМ ЛНР сообщили о случаях самовольного оставления ВСУ позиций в ДНР
В районах городов Северск и Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР), захваченных киевскими боевиками, наблюдаются факты самовольного ухода украинских вооружённых формирований с занимаемых ими позиций. Об этом 14 июля написал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.
В ДНР объявили об освобождении новых населённых пунктов
На территории Донецкой Народной Республики освобождён 251 населённый пункт, сообщили 14 июля в штабе территориальной обороны ДНР.
В ЛНР рассказали о случаях самовольного оставления ВСУ своих позиций
В районах городов Северск и Соледар в Донецкой Народной Республике зафиксированы случаи самовольного ухода с позиций ВСУ, сообщил 14 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В США спрогнозировали возможные шаги Путина после окончания спецоперации
У президента России Владимира Путина после завершения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины есть три варианта дальнейшего развития ситуации. Такое мнение 14 июля высказал обозреватель американского издания The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.
Ещё один портрет героя спецоперации появился на стене дома в Омске
В Омске на стене пятиэтажного дома появился портрет ещё одного героя спецоперации — бойца Росгвардии Тараса Петуха. Об этом сообщили 14 июля в правительстве Омской области.
На Украине начали урезать бюджетные выплаты
Украинские бюджетные организации начали урезать выплаты, сообщает 14 июля RT.
Общеобразовательная школа в Херсоне получила российскую аккредитацию
С получением российской государственной аккредитации поздравил общеобразовательную школу №48 Херсона министр просвещения РФ Сергей Кравцов, также вручивший выпускникам этого образовательного учреждения медали и аттестаты. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости.
МИД РФ: США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из РСЗО HIMARS
Соединённые Штаты предоставляли киевскому режиму разведданные для обстрелов ВСУ Донбасса с применением американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 14 июля заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Курской области сообщили о гибели ещё одного военного
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб 53-летний уроженец Курской области Николай Юткин. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Центр помощи «Единой России» открыт в Северодонецке. В пресс-службе партии заявили, что в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра. Здесь люди могут получить продукты, детское питание, а также средства гигиены.
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Портреты героев Донбасса появились на улицах Рязани
Память защитников Донбасса, погибших в ходе спецоперации, увековечена в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
ВСУ обстреляли из миномёта Петровский район Донецка
В Донецке попал под обстрел украинских войск Петровский район. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Власти Новой Каховки заявили, что ВСУ уничтожили половину города
Последними обстрелами украинские боевики уничтожили половину Новой Каховки, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Сеть: «За убийства мирных» — наёмникам из Белоруссии грозит смертная казнь
Заявление помощника главы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва о том, что попавшим в плен в Донбассе белорусским наёмникам грозит пожизненный срок, либо же смертная казнь, но уже в Донецкой Народной Республике, если выяснится, что они причастны к преступлениям в соседней стране, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».
Силы ДНР за сутки уничтожили 40 украинских боевиков
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки 40 украинских боевиков и два бронетранспортера, подавлены четыре огневые точки противника. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
Суд Петербурга арестовал мужчину по делу о фейках в отношении спецоперации
Житель Петербурга Всеволод Королёв, по данным правоохранительных органов, распространил в социальной сети заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд поместил его в СИЗО на время следствия.
Бойцы Росгвардии обнаружили подпольную оружейную мастерскую в Запорожье
Бойцы Росгвардии нашли в Запорожской области подпольную оружейную мастерскую и изъяли крупные партии оружия, сообщает 14 июля пресс-служба ведомства.
Народная милиция ДНР просит тех, кто стал очевидцем преступлений украинских боевиков, скрытно провести видео- или фотофиксацию данных фактов, не подвергая себя опасности. «Мы гарантируем вам анонимность. После отправки указанной информации через официальный бот (@nmdnr_bot) обратной связи Народной милиции ДНР в приложении «Телеграм» указанные материалы будут использованы в качестве доказательной базы для наказания украинских военных преступников по всей строгости закона», — отмечается в обращении.
Заявление официального представителя Народной милиции ДНР по обстановке на 10:30 14 июля 2022 года:
За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил более 430 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов.
Огонь велся по районам 17 населённых пунктов республики. В результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения и двое погибли. Повреждено 14 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и 40 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе н. п. Красногоровка.
Благодаря оперативно поступающей информации от граждан, находящихся на территории временно подконтрольной украинским нацистам, на этой неделе наши артиллерийские подразделения своевременно наносили огневое поражение по позициям противника, с которых велись хаотичные обстрелы мирных районов нашей Республики. Также были уничтожены шесть складов с боеприпасами в районе н. п. Красногоровка и Марьинка.
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
В Донецкой Народной Республике под огонь противника попала Пантелеймоновка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Мэр Горловки сообщил о ранении мирных граждан при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирных граждан в Никитовском районе в результате обстрела со стороны украинских боевиков.
Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 боевиков ВСУ
Силы Луганской Народной Республики ликвидировали за сутки 58 боевиков ВСУ, 15 военных добровольно сложили оружие. Об этом 14 июля сообщили в Народной милиции ЛНР.
На освобожденных территориях Украины восстановлена централизованная власть
Во всех украинских населенных пунктах, подконтрольных российским войскам, восстановлена централизованная муниципальная власть, заявили 14 июля в Министерстве обороны РФ.
Силы ЛНР добыли в качестве трофея американскую гаубицу М777
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики добыли первую американскую гаубицу М777 калибра 155 мм, сообщили 14 июля в ведомстве.
Росгвардейцы обнаружили подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области. Как заявили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе ведомства, тщательно замаскированную подпольную мастерскую по переделке оружия и изготовлению боеприпасов обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ при проведении специальных адресных мероприятий.
Спецназовцы Росгвардии изъяли два ручных противотанковых гранатомета, два выстрела ПТУР, снаряды различного калибра, три охотничьих ружья, 23 гранаты, более 12,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, пять килограммов пороха и военное обмундирование ВСУ.
Новгородская область поможет в реабилитации участнику спецоперации
Уроженец Новгородской области рядовой Александр Пушкарёв вернулся в регион для прохождения курса реабилитации после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации на Украине.
В Израиле назвали пять факторов, говорящих о победе России на Украине
Пять факторов, которые указывают на победу России над киевским режимом и странами Запада, назвал историк и военный стратег из Израиля Мартин ван Кревельд в своей статье для немецкого издания Die Welt.
На Украине погиб лейтенант из Вологодской области
На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Тарногского района Вологодской области лейтенант Евгений Спирин. Об этом в соцсетях сообщил глава района Александр Ежев.
Украинские артиллеристы обстреляли Горловку
Донецкий город Горловка попал под обстрел украинских войск. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Артиллерия ВСУ обстреляла Ленинский район Донецка
Украинская артиллерия совершила обстрел Ленинского района Донецка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
МИД РФ назвал враньём заявления Блинкена об удерживании украинцев
Заявления глава Госдепа США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в России 1,6 млн украинских граждан являются враньём. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире проекта «Соловьёв. Live».
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных граждан
В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов ВСУ два человека погибли, шестеро пострадали, сообщили 14 июля в штабе территориальной обороны ДНР.
Украинские войска открыли огонь по Донецку
Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Артиллерия ВСУ обстреляла Петровский район Донецка
Украинская артиллерия совершила обстрел Донецка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Командир нацбата «Медведи SS» заявил, что Россия не по зубам Киеву
Россия не по зубам киевскому режиму как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках вооружения, заявил пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.
Боррель: ЕС не признает выданные жителям Украины российские паспорта
Евросоюз не признает российские паспорта, выданные Россией жителям Украины по упрощённой схеме. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Кадыров наградил чиновников за помощь в проведении спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил ряд чиновников и руководителей правоохранительных органов за активное участие в организации помощи военным подразделениям из республики, выполняющим свой долг в ходе спецоперации на Украине. Благодаря их работе у бойцов из Чечни имеются «достойные условия для выполнения оперативно-боевых, гуманитарных задач», отметил Кадыров.
Минэнерго РФ разрабатывает схему постоянного газоснабжения Запорожья с территории ДНР. Она предусматривает прокладку нового газопровода Бердянск—Мелитополь протяженностью более 100 км, строительство может занять не менее трех месяцев. Первая заправочная станция Северодонецка заработает уже на этой неделе, затем будет функционировать еще одна. Все это свидетельствует, что сейчас формируется единое гуманитарное пространство России, Донбасса и освобождённых территорий, которые уже навсегда потеряны Украиной.
Параллельно идет активная гуманитарная работа, а также восстановление разрушенных городов. Восстанавливается железнодорожное сообщение: из Мариуполя в Волноваху отправился первый пригородный поезд. Налаживается транспортное сообщение между российскими городами и освобожденными территориями, а также народными республиками Донбасса. Первый пассажирский автобус междугородного класса отправился с платформы Центрального автовокзала Воронежа в Луганскую Народную Республику, все билеты на него были проданы.
Российские соединения успешно отрабатывают поставленные задачи. Высокоточным оружием в тыловых районах уничтожаются центры хранения тяжелого бронетанкового и артиллерийского вооружения, поставляемого западными странами, крупные склады с боеприпасами к ним. Для недопущения усиления линии обороны уничтожаются районы сосредоточения живой силы противника, подразделения нацгвардии и теробороны, перебрасываемые из западных районов Украины, места расположения националистических батальонов и наемников, командные пункты и узлы связи.
Все узловые линии коммуникации взяты под огневой контроль артиллерии и авиации. Российские силы ПВО перехватили сразу пять украинских ракет «Точка-У». Перехват произошел на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и в Херсонской области.
Союзные средства противовоздушной обороны эффективны на 98% против ракет ВСУ. ПВО союзных войск способна сбивать ракеты «Точка-У», «Смерч», «Ураган», «Град», HIMARS и БМ-21.
Удары по позициям и объектам ВСУ в окрестностях Северска, Краматорска, Торецка и Авдеевки оказывают деморализующее воздействие, подразделения ВСУ и теробороны отказываются выполнять боевые задачи и уходят с позиций.
Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, готовя необходимые условия к выполнению задач по освобождению территории Донецкой Народной Республики.
Развивая успешное наступление, союзные силы зашли в городскую черту Северска. ВСУ и нацбаты отступают.
Тактика по уничтожению пунктов управления районами обороны и командных пунктов украинских сил, взятию под огневой контроль основных коммуникаций привела к полному превосходству российских вооруженных сил в огневой мощи, в первую очередь — в ракетных и артиллерийских системах, не позволяет противнику проводить контрнаступательные действия и подтягивать резервы.
В офисе Зеленского рассказали, чего не хватает ВСУ для контрнаступления
Контрнаступление вооружённых украинских формирований может состояться только после поставок ВСУ бронетехники. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
ВСУ вновь обстреляли ракетами Новую Каховку в Херсонской области
Вооружённые украинские формирования снова обстреляли ракетами город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 14 июля рассказал журналистам пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.
Украинские боевики обстреляли Александровку в ДНР
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Боевики ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики, сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Наряду с артиллерией в штурме Соледара задействована и авиация.
The Hill: после окончания спецоперации у Путина есть три пути
Три пути дальнейшего развития ситуации есть у президента России Владимира Путина после окончания специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Такое мнение 14 июля высказал обозреватель американского издания The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.
Кива рассказал, как контрабанда оружия с Украины угрожает политикам ЕС
Значительная часть передаваемого Украине вооружения отправляется в Европу через чёрный рынок, из него могут убить кого-либо из западных лидеров. Об этом 14 июля заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в Telegram.
Зеленский пообещал полякам особый статус в обмен на ввод войск на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский ради ввода военных сил Варшавы на территорию Украины готов пожертвовать суверенитетом страны. Об этом заявил бывший дипломат Ростислав Ищенко.
Почти 20 тыс. жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию за сутки
В Россию за последние сутки прибыли более 19,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Зеленский позволит Польше ввести свои войска на Украину — экс-дипломат
В обмен на ввод войск Польши на Украину согласился дать польским гражданам особый статус на территории последней украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение 14 июля высказал бывший дипломат Ростислав Ищенко в своей колонке для «Украины. ру».
В ДНР за сутки при обстрелах погибли два человека
За последние сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах погибли два человека. Об этом 14 июля сообщили в штабе территориальной обороны республики.
В Минобороны рассказали о подвигах ещё нескольких военных ВС РФ на Украине
О героизме и мужестве нескольких военных Вооружённых сил (ВС) РФ, проявленных ими в ходе спецоперации по денацификации Украины, сообщили 14 июля в Минобороны России.
Столтенберг заявил, что НАТО не сосредоточено на приеме Украины в альянс
Североатлантический альянс сосредоточен на оказании Украине военной помощи, а не на шагах по включению страны в состав альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг 13 июля в ходе заседания с членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета ЕП по обороне.
Школьники Сахалина собирают беспилотники для спецоперации в защиту Донбасса
На Сахалине учащиеся центра технических видов спорта в возрасте от 9 до 16 лет разработали собственные беспилотные летательные аппараты. Как пишет телеграм-канал Mash, их уже испытывают в реальных условиях спецоперации в защиту Донбасса.
Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Об этом 14 июля заявили в Минобороны РФ.
Как отмечается, конвои с гуманитарной помощью в города и сёла Харьковской области приходят еженедельно. Люди ждут их с самого утра, чтобы как можно раньше начать разгрузку.
Также стоит добавить, что первыми гуманитарные грузы получают стационарные больницы. Как говорят сами работники медучреждений, в прежнее время о таком разнообразии продуктов и их запасах они даже и не мечтали. Украинские власти не обеспечивали и половину нормы питания больных. Теперь, когда Россия помогает, всё стало иначе.
Казачьи отряды «Кубань» и «Ермак» выполнили боевые задачи в Донбассе
Из района проведения специальной военной операции на Украине вернулись казачьи добровольческие отряды «Кубань» и «Ермак». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
Франция передаст Украине более 30 легкосборных мостов
Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 июля в ходе брифинга.
Зеленский пригрозил КНДР жестким ответом за признание ДНР и ЛНР
Жесткий ответ якобы будет дан КНДР Украиной из-за признания Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил в ходе видеообращения украинский президент Владимир Зеленский.
Сеть: «Ким Чен Ын на нашей стороне!» — КНДР признала независимость ДНР
Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что Корейская Народная Демократическая Республика признала независимость ДНР, вызвало бурный интерес со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к этому 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку (Херсонская область).
Российские сапёры обезвредили в Донбассе более 57 тыс. опасных предметов
Российские сапёры продолжают очистку территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Эти задачи выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России. За сутки ими обнаружено и нейтрализовано 1278 мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Украинские власти Харькова открыто торгуют наркотиками в Интернете
Лекарственные препараты и медицинские материалы, поступающие на Украину в качестве гуманитарной помощи, разворовываются чиновниками, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В качестве примера он привёл Харьков, власти которого не только продают гуманитарную помощь, но и торгуют в интернет-сетях психотропными веществами.
Западные страны заявляют о невозможности нарушения территориальной целостности Украины, забывая, что сами они грубо нарушили территориальную целостность Сербии, — ТАСС цитирует президента Сербии Александара Вучича.
Вооруженные формирования Украины в Одесской области используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, — Минобороны РФ.
В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировано свыше 2,5 млн человек, — Минобороны РФ.
Военная помощь Украине с начала спецоперации России превысила $7,3 млрд, — Тг-канал «Раньше всех. Ну почти».
Десятки иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины
В морских портах Украины по-прежнему блокированы 70 иностранных судов из 16 стран мира, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Выход в море для них невозможен из-за украинских минных заграждений и угрозы обстрела.
Из Донбасса и с Украины за сутки эвакуированы свыше 32 тыс. человек
За прошедшие сутки из опасных зон Украины и республик Донбасса в Россию эвакуирован 32 361 человек, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что официальный Киев последовательно создает трудности в эвакуации мирного населения из районов боевых действий.
Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей, после того как последняя признала независимость ЛНР и ДНР.
Украинские нацисты делают из больниц опорные пункты — Минобороны
Украинские вооруженные формирования продолжают использовать медицинские объекты в военных целях, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что при этом укронацисты насильно удерживают пациентов и медиков как живой щит.
В Северске начались городские бои, ВСУ отходят — МВД ЛНР
Российские войска и подразделения Народной милиции Донбасса завязали бои в городской черте Северска, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.
По его словам, город может быть очищен от укронацистов в течение ближайших дней.
Началось освобождение города Соледар — МВД ЛНР
Наступающие войска России и республик Донбасса зашли в город Соледар, сообщает 13 июля агентство РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.
По его данным, в ходе наступления был захвачен крупный украинский склад 122-мм боеприпасов.
Столтенберг призвал страны ЕС платить за помощь Украине, а не жаловаться
Странам — членам Евросоюза надо перестать жаловаться, увеличить свои взносы на помощь Украине и платить за антироссийские санкции, заявил 13 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, если страны Европы этого не сделают, то потом они заплатят ещё больше.
Салливан признал, что США безосновательно обвинили Иран в вооружении России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что у Вашингтона нет информации, которая могла бы подтвердить заявления о якобы планируемых поставках Ираном вооружений в Россию.
В Турции заявили о завершении переговоров по «зерновому вопросу»
В Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по проблеме вывоза украинского продовольствия по Чёрному морю, сообщает 13 июля турецкое министерство обороны.
Отмечено, что переговоры велись в закрытом режиме на одном из военных объектов.
Командовали иностранцы — подробности захвата американской гаубицы М777
Захваченную в Донбассе бойцами Народной милиции ЛНР американскую 155-мм гаубицу М777 обслуживали и охраняли иностранные наемники, сообщил 13 июля военкор Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что гаубица, также известная под прозвищем «три топора», была оснащена баллистическим вычислителем, который уже передан соответствующим специалистам для изучения.
В Ленобласти наградили первую команду медиков, работавших в Енакиево
В Ленинградской области наградили первую команду медиков, работавших в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Экономист усомнился в способности США ограничить стоимость российской нефти
Идея США ввести предельную стоимость при покупке российской нефти едва ли может быть реализована на практике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил экономист Сергей Хестанов.
«Мне кажется, вероятность того, что эти разговоры дойдут до каких-то дел, достаточно невелика», — высказал свое мнение эксперт.
В качестве доводов он привел три группы проблем, которые могут свести на нет все усилия США установить предельную стоимость российской нефти в глобальном масштабе.
На Украине погиб замкомандира волгоградской дивизии
Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, дислоцированной в Волгограде, полковник Алексей Аврамченко погиб во время специальной военной операции на Украине.
Крым станет транзитным для туристов в Херсонскую и Запорожскую области
Крым станет транзитным регионом для туристов, направляющихся на курорты в Херсонской и Запорожской областях, которые откроются уже в 2023 году. Об этом 13 июля журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Захарова предложила внести Блинкена в медицинскую энциклопедию
Заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о 1,6 млн украинцев, насильно удерживаемых властями РФ, достойно фиксации в медицинской энциклопедии, сообщила 13 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Привычный вброс Вашингтона — МИД о «закупке иранских БПЛА» Россией
Заявления официальных лиц Вашингтона о планах России якобы закупить крупную партию иранских ударных беспилотников вызывают в Москве откровенное недоумение и должны оставаться на совести их авторов, сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД России.
По его словам, это «целенаправленный вброс, приуроченный к ближневосточному турне президента США Джозефа Байдена».
Украина заявила об отводе своих войск из района Бахмута (Артёмовска) — СМИ
Украинские войска покинули район города Бахмут в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 13 июля зарубежный Telegram-канал Aquila.
Источником этой информации заявлено некое официальное сообщение украинской стороны.
Эксперт: России нужно готовиться к войне на множестве фронтов
Россия должна быть готова к войне на множестве фронтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил публицист Игорь Друзь.
Селиванов: Никаких «партизан» в Запорожье нет, потому что люди за нас
На освобождённых территориях нет ни одного партизанского отряда. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
«На освобожденной территории нет ни одного партизанского отряда. А как писал еще Че Гевара, партизанская война невозможна там, где население партизан не поддерживает. Вывод: большинство людей за нас», — заявил собеседник агентства.
Селиванов: Никакой «партизанской войны» на освобождённых территориях нет
Никакой партизанской войны на освобождённых территориях Украины не ведётся. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
КНДР признала независимость ЛНР.
Представители Минобороны России участвуют в переговорах по зерну в Стамбуле, российская делегация представила пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса. Переговоры проходят в четырехстороннем формате.
Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать независимость Донецкой Народной Республики.
Арктика должна стать главным приоритетом для Канады — TorontoStar
Начавшаяся специальная военная операция на Украине является сигналом для Канады о том, что безопасность и суверенитет в Арктике должны стать главным приоритетом для Оттавы. Об этом сообщает канадское информационное агентство TorontoStar.
Селиванов: Мало освободить людей от Украины — их нужно от неё защитить
В Херсонской области ситуация несколько сложнее, чем в Запорожской — Херсон находится близко к линии фронта. Об этом 13 июля ИА REGNUM сообщил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
В Волгограде простились с погибшей на Украине женщиной-военнослужащей
В Волгограде простились с ефрейтором Анастасией Савицкой. Ей было 35 лет. Она стала первой девушкой-военнослужащей, которая погибла в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.
Ямальцы помогают Волновахе в восстановлении социальных объектов
Ямальцы помогают восстановить в Волновахе (ДНР) школу, больницу, станцию переливания крови и другие социальные объекты.
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики
Независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) признала Северная Корея (КНДР). Об этом 13 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
В Стамбуле начались переговоры с Украиной, ООН и Турцией — Минобороны РФ
Представители Минобороны России в Стамбуле участвуют в четырехсторонних переговорах по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов Украины, сообщил 13 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что в переговорах участвуют коллеги из Турецкой Республики, представители ООН и делегация Украины.
Публицист: свободное ношение оружия на Украине приведёт к хаосу в обществе
Свободное ношение короткоствольного оружия на Украине приведёт лишь к хаосу и росту преступности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил публицист Игорь Друзь.
ВСУ обстреляли Верхнеторецкое, Доломитное и Новобахмутовку в ДНР — СЦКК
Вооружённые украинские формирования подвергли нескольким обстрелам населённые пункты Верхнеторецкое, Доломитное и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Селиванов: настроения в Запорожье говорят о провале украинизации
Люди на освобождённых территориях Украины не готовы и не хотят умирать за ложные и навязанные им ценности. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
Более 200 украинских граждан прибыли в Белоруссию за сутки
В Белоруссию за последние сутки прибыли более 200 украинских граждан, сообщает 13 июля государственный погранкомитет страны.
ВСУ применили для ночного обстрела Луганска две ракеты «Точка-У»
Украинские войска минувшей ночью выпустили по Луганску две ракеты «Точка-У», сообщили 13 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Селиванов: 90% жителей освобожденного Запорожья настроены пророссийски
Большая часть жителей Запорожской области настроена пророссийски. Об этом 13 июля ИА REGNUM сообщил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
В ЛНР рассказали о новой тактике ВСУ по обстрелам Луганска
Украинские боевики в ходе обстрела Луганска в ночь на 13 июля применили новую тактику прорыва средств ПВО, сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Удар ВКС России уничтожил на заводе в Николаеве свыше 350 военных
Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по заводу в городе Николаев, в котором находились украинские военные. Об этом 13 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Селиванов: Люди в Запорожье понимают, что газа их лишила Украина
Люди в освобождённых областях понимают, почему и зачем Украина отключила их от газа, и не винят в этом Россию. Об этом 13 июля в интервью ИА REGNUM заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта спецоперацию на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари ход спецоперации РФ на Украине.
КНДР признала Донецкую Народную Республику — Денис Пушилин.
В Госдуме предлагают приглашать участников СВО на уроки мужества в школы
Уроки патриотического воспитания с участием ветеранов боевых действий прошлых конфликтов и участников специальной военной операции на Украине нужно ввести в российских школах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.
Глава Херсонской области оценил потери из-за поджогов полей Украиной
Херсонская область может потерять часть урожая из-за действий Украины, сообщил 13 июля глава региона Владимир Сальдо.
«В Одесской области 5–7 взрывов. Работает ПВО», — СМИ Украины.
Воронежца оштрафовали за плакат, дискредитирующий военных
Житель Воронежа привлечён к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
ВСУ обстреляли ещё четыре населённых пункта в ДНР — СЦКК
Кировский и Ленинский районы Донецка, а также населённые пункты Доломитное, Старомихайловка и Пантелеймоновка были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 13 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Власти Новой Каховки уточнили число жертв удара ВСУ
В результате ракетного удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли два человека, сообщила 13 июля замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР 140 боеприпасов — СЦКК
С начала суток 13 июля вооружённые украинские формирования уже выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 140 боеприпасов. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Взятых в плен в ЛНР наёмников из Белоруссии могут казнить
Наёмники из Белоруссии, которые ранее были взяты в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР), могут получить пожизненный срок заключения, а в случае совершения ими преступлений и в Донецкой Народной Республике, им может грозить смертная казнь. Об этом 13 июля заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в ДНР — СЦКК
Украинские нацисты подвергли обстрелам четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Песков: Москва рассчитывает, что Эр-Рияд не будет действовать против России
В Москве надеются, что визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена не будет сопровождаться выстраиванием направленных против России отношений. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пушилин: власти США не выходили на связь по поводу наемников
На данный момент к властям Донецкой Народной Республики (ДНР) не обращался никто из представителей США по поводу американских граждан, которые прибыли в республику воевать в качестве наёмников на стороне киевского режима. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
Басурин: обстрелы Украины ведутся, чтобы запугать население ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы деморализовать местных жителей. Об этом 13 июля заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Они хотят нас запугать. Но у них не получится», — сказал Басурин.
Пушилин заявил, что конкретной даты расстрела наёмников нет
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что дата расстрела иностранных наёмников не установлена в законодательстве.
Ставрополье отправило полезный груз военнослужащим в Донбасс
Ставропольский край отправил очередной гуманитарный груз для российских военных, выполняющих воинский долг в ходе специальной операции на Украине. На этот раз это не продукты питания и питьевая вода, как раньше, а строительные инструменты. Этот полезный груз, как отметил губернатор края Владимир Владимиров, пригодится бойцам в быту.
Поставки иранских беспилотников обсуждаться в Тегеране не будут — Песков
В Кремле не могут прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок иранских беспилотников России. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российские средства ПВО перехватили пять украинских ракет «Точка-У»
Российские средства ПВО перехватили за сутки пять украинских ракет «Точка-У», сбили 18 снарядов РСЗО «Ураган» и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили 13 июля в Минобороны РФ.
Украинские боевики обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Широкую Балку в ДНР
Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населенные пункты Новобахмутовка и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Бойцов-участников спецоперации встретили в Приморье с духовым оркестром
В Приморье вечером 12 июля из района проведения специальной военной операции на Украине вернулся сводный отряд Росгвардии. Губернатор Олег Кожемяко встретил бойцов и вручил им краевые награды.
Пушилин: HIMARS не меняет ситуацию на фронтах
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не меняют положения дел на фронтах спецоперации. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, американские РСЗО опасны тем, что украинская армия бьёт из них по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
Ракетные войска и артиллерия ВС России поразили свыше 230 целей ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки свыше 230 целей ВСУ, сообщили 13 июля в Минобороны РФ.
ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили 247 самолётов ВСУ
С начала проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Вооружёнными силам (ВС) РФ было сбито в общей сложности 247 военных самолётов и 1522 беспилотника украинских нацистов. Об этом 13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пушилин: ВСУ обстреливают монахов в Святогорской лавре
Наступательные действия на данный момент идут на севере Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Также он отметил о сложной ситуации в районе Святогорской лавры. Господствующие высоты поблизости контролируются украинской армией, которая ведет обстрел по религиозному учреждению.
ВКС России уничтожили за сутки более 10 пунктов управления ВСУ
Российская авиация уничтожила за прошедшие сутки на Украине 11 пунктов управления войсками и подразделения артиллерии в 102 районах, сообщили 13 июля в Минобороны России.
Два командных пункта ВСУ ликвидированы ВКС России в Николаевской области
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили два командных пункта украинских боевиков. Об этом 13 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские авиация и ПВО сбили за сутки четыре военных самолета ВСУ
За прошедшие 24 часа российские истребители и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре военных самолета вооружённых украинских формирований. Об этом 13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВКС России уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ в Николаеве
Российская авиация ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве свыше 350 украинских боевиков, сообщили 13 июля в Минобороны РФ.
Транзит в Калиниград: ЕС должен возместить ущерб от введённых запретов
Сообщения о том, что «Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград», вызывают серьёзные вопросы, заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
ВС России ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов под Харьковом
Вооружённые силы (ВС) России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили пять заброшенных из Киева украинских диверсантов и захватили в плен ещё десять. Об этом 13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В НМ ЛНР заявили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) надёжно защищают небо над Луганском и другими городами Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 13 июля заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».
В Липецкой области подтвердили гибель ещё одного военного
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, гвардии-ефрейтор Антон Берсенёв. Об этом сообщил глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов.
ЛНР и Алтай помянули легендарного политрука Алексея Ерёменко
В Славяносербском районе Луганской Народной Республики 12 июля вспомнили подвиг легендарного политрука Алексея Гордеевича Ерёменко, который в июле 1942 года заменил раненого командира роты, поднял бойцов в атаку и погиб под шквалом вражеского огня.
Как сообщает телеграм-канал правительства региона, ежегодно по традиции жители Славяносербщины приходят к подножию «Комбата», чтобы почтить память солдата Советской армии.
В Курской области подтвердили смерть ещё одного военного
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Павел Маланчук. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба областной администрации.
Идентичность русских: не пора ли вернуть народу имя?
Россия уже давно живёт по правилам политической корректности. Сначала советским, затем — западным. Все преимущества этой практики обнуляет одно обстоятельство — последовательное выжигание из употребления слова «русский». Его мы меняем на слова, имеющие другое, обобщающее значение.
Пушилин рассказал, какой метод смертной казни будет использоваться в ДНР
В случае, если суд Донецкой Народной Республики (ДНР) не удовлетворит апелляцию ранее приговорённых к смертной казни иностранных наемников, этот приговор будет приведён в исполнение путём расстрела. Об этом 13 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев. Live».
В ДНР после обстрелов ВСУ обесточены три населенных пункта
Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки в Донецкой Народной Республике обесточены в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, сообщили 13 июля в штабе территориальной обороны ДНР.
Белорусский пограничник перешëл границу с Украиной и попал там под арест
Белорусский пограничник нелегально перешëл украинскую границу и попал под арест. Инцидент произошëл ещё в конце июня, но о нëм стало известно только сейчас, после публикации судебного решения. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Кириенко посетил освобожденные от ВСУ Лисичанск и Северодонецк
Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко посетил ранее освобожденные от киевских боевиков города Лисичанск и Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 июля сообщает журналист Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.
Пушилин заявил о продвижении союзных сил к Северску и Соледару
Союзные войска ДНР, ЛНР и России продвигаются в сторону городов Северск и Соледар, сообщил 13 июля глава ДНР Денис Пушилин.
С начала СВО на Украине погибло 208 белорусских наёмников
С начала специальной военной операции России на Украине из Белоруссии для участия в боевых действиях на стороне киевского режима прибыли 208 наëмников. Об этом на брифинге 12 июля сообщил представитель Министерства обороны России.
Пушилин назвал метод исполнения смертной казни в ДНР
В Донецкой Народной Республике исполнение смертного приговора в отношении иностранных наёмников может быть осуществлено в виде расстрела. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ снова обстреляли Горловку в ДНР — СЦКК
Украинские нацисты вновь подвергли обстрелу город Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Посол ЛНР рассказал о ракетном ударе ВСУ по Луганску
Вооружённые украинские формирования нанесли удар по Луганску, вероятнее всего, ракетой «Точка-У» со своих позиций в районе города Часов Яр. Об этом 13 июля сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.
Сеть: «Сколько можно терпеть?!» — Киев атаковал мирных жителей Энергодара
В Сети обсудили удары по жилому сектору Энергодара, которые были осуществлены вооружёнными силами Украины.
В ЛНР рассказали о последствиях обстрелов ВСУ по Луганску
Большинство из выпущенных ночью боевиками ВСУ по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов, сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
ВСУ начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью
Боевики ВСУ с помощью вертолета начал поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинские боевики обстреляли Красногоровку в ДНР из «Градов»
Вооружённые украинские формирования обстреляли город Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Российско-украинскую границу пересекли ещё более 20,5 тыс. жителей Донбасса
Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 13 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
В Кузбассе добровольцы собирают средства на восстановление Горловки
В Кемеровской области по инициативе добровольцев студенческого корпуса спасателей организован сбор средств в поддержку Горловки. Об этом сообщили в правительстве региона.
В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли три человека — СЦКК
В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли три человека. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны боевиков ВСУ
Украинские боевики пытались обстрелять город Херсон, все цели были сбиты российской системой ПВО, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
ВСУ обстреляли из миномётов Зайцево в ДНР — СЦКК
Украинские нацисты подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Зайцево (Южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Запорожье рассказали о запрещенных экспериментах Киева на ЗАЭС
На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем киевского режима проводились запрещённые эксперименты, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Песков назвал казусом и безграмотностью законопроект Рады об Ичкерии
Подготовленный в Верховной раде Украины законопроект о признании Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является юридическим казусом и безграмотностью. Об этом 13 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Приморье 20 переселенцев с Украины, приняв присягу, получили паспорта РФ
В Приморье вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из Мариуполя, Винницы, Херсона и Мелитополя.
В Псковской области простились с тремя солдатами, погибшими на Украине
В Псковской области проводили в последний путь еще троих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.
Полянский призвал США признать их ключевую роль в госперевороте на Украине
Свою ключевую роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году уже пора признать Соединённым Штатам. Об этом 12 июля написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в одной из соцсетей
В Кузбассе прошёл митинг-концерт в поддержку спецоперации
В Кемеровской области на центральной площади города Осинники несколько сотен жителей собрались на митинг-концерт в поддержку спецоперации России. Они выразили поддержку российским солдатам.
«Выполнение гражданского долга — это обязанность мужчин. Сегодня в спецоперации российские солдаты защищают не только жителей Донбасса, но и свой дом, семью, родных и близких, отстаивают независимость нашей страны ради будущего детей», — отметил участник боевых действий на Северном Кавказе Владимир Корноушенко.
В ЕАО торжественно встретили вернувшихся из Донбасса бойцов Росгвардии
В Биробиджане состоялся митинг в честь возвращения 35 военнослужащих Росгвардии, защищавших Донбасс. Бойцов встречали губернатор региона Ростислав Гольдштейн, главный федеральный инспектор Василий Нагибин, сенатор от исполнительной власти Юрий Валяев, депутаты областного парламента и сотрудники мэрии Биробиджана.
Украинские боевики обстреляли Горловку, Новобахмутовку и Ясиноватую в ДНР
Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам города Горловка и Ясиноватая, а также населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ЕС может выделить еще €500 млн на закупку оружия для Украины
ЕС планирует дополнительно выделить Украине €500 млн для закупки вооружений, заявил генсекретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам.
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Ясиноватую в ДНР
Города Горловка и Ясиноватая, а также населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Россия начала воссоединение русских и украинцев
Год назад, 12 июля 2021 года, президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал впервые появился на официальном портале президента kremlin.ru и был доступен сразу не только на русском языке, но и на украинском.
Путин привёл исторические выдержки и проанализировал важные вехи прошлого, поставив главный вопрос русской истории — о единстве народа. И хотя статья касалась давно ушедшей эпохи, она предопределила и объяснила дальнейший ход событий.