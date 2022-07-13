Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Пока российские военнослужащие защищают мирных жителей Донбасса и освобождённых территорий, коллективный Запад накачивает Украину вооружением, стремясь обострить конфликт.

Получая вооружение, украинские власти целенаправленно уничтожают своё же население. В результате обстрела Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS пострадали 80 человек, разрушены сотни квартир, есть погибшие среди мирных граждан. По имеющейся информации, президент Украины Владимир Зеленский лично дал приказ ударить по Новой Каховке.

Тем временем в регионах России проходят различные акции и митинги в поддержку наших военнослужащих.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.