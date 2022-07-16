Известие об освобождении Дмитрия Рогозина от должности генерального директора корпорации «Роскосмос» взбудоражило соцсети. Любопытно, что люди высказывают совершенно противоположные мнения об этом событии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Непонятно, как относиться к Рогозину, думаю, его смена связана с тем, что Роскосмос берёт курс на военные проекты, которые сейчас так нужны. Новое назначение в лице Борисова косвенно подтверждает это», — считает Игорь Рогатин.

«Шумел многовато, но аварийность запусков снизил. Борисов и стратегически, и технически в разы сильнее», — отозвался о Рогозине Иван Васильвев.

«Видимо, душа лежала больше к поэзии, поэтому не стали мучить товарища космосом, теперь можно налегать на творчество без оглядки», — отметила Оксана.

«Жаль, что он ушёл, но мы его увидим на другой, намного лучшей должности! Мы его любим и желаем ему удачи на новой должности! Без него в России никак!» — поделилась Инга Амбалова.

«Какое счастье, что ушёл. Какая трагедия будет там, куда он придёт», — парировал Андрей Румянцев.

«Спасибо за все, что вы сделали для деградации отечественной космической отрасли, т. Рогозин! Нам будет вас не хватать!» — отметил Владимир Дружинин.

«Рогозин при всей своей одиозности человек достаточно честный, как говорят. И исполнитель хороший», — отметил Андрей П.

«Дмитрий Олегович — большой молодец. Успехов ему на новом месте. И спасибо за Роскосмос», — поддерживает Ольга.

«Венера — русская планета» — я бы после этой фразы уже уволила его. Совершенно не знает границ, не чувствует ответственности, не понимает, что за должность у него и какая сфера в занимаемой должности. Сам он — гуманоид, видимо. Очень жаль, что его деструктивность, хаос, безалаберность перейдут сейчас на что-то ещё, а не просто на дачный участок и скромную офисную должность», — отметила Юлия Хасанова.

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Напомним, в сентябре 2020 года Рогозин действительно назвал Венеру «русской планетой» и сообщил, что, помимо участия в совместном с США проекте «Венера-Д», Россия намерена запустить к планете собственную миссию.

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«Вспоминается серия из последнего министра. Уполномоченный по связям с НЛО?» — вопрошает Юлия Милшина.

«Узнав об отставке Рогозина, марсиане напились», — иронизирует Андрей Фролов.

Напомним, в июне 2022 года Дмитрий Рогозин заявлял, что относит себя к сторонникам теории, что во Вселенной существует цивилизация, более технологически развитая, чем земная.

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«У Рогозина тут строительство на каком-то космодроме, крупно, очень крупно проворовались. Там просто гигантские суммы кражи, может, это еще повлияло», — предположил Дмитрий Лабезников.

«Он вообще чем-то кроме любовных переписок в твиттере с Илоном Маском занимался? Какие достижения? По-моему, они там в Роскосмосе только и делают, что присваивают себе достижения советской инженерии», — считает Павел Зыков.

Многих интересует, какую же должность предложат теперь Рогозину?

«Ну, Рогозин песни пишет и ракеты хохломой расписывает, не иначе как министром культуры назначат», — предположил Евгений Курдюмов.

«Сказал бы напоследок, кто дырку в Союзе сделал?!» — призывает Игорь Попов.

Напомним, что в августе 2018 года, когда «Союз МС-09» был пристыкован к Международной космической станции (МКС), российские космонавты обнаружили сквозное отверстие в обшивке корабля. Это нарушило герметичность аппарата.

«Нет смысла комментировать решения президента, раз поставил, значит, именно этот человек там и должен быть сейчас. А время покажет», — считает Роман Перец.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, президент России Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос», которую он занимал с 2018 года.

На его место назначен бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которое мы с вами разделили, когда всё у нас получилось! Работайте, братья!» — сказал на прощание в своем телеграм-канале сам Рогозин.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков известил, что отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе.

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