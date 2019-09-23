Москва, , 15:13 — REGNUM Расследование о происхождении отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09» не завершено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В корпорации также отметили, что результатами расследования поделятся с представителями NASA, когда будет готово официальное заключение.

Напомним, что в августе 2018 года, когда «Союз МС-09» был пристыкован к Международной космической станции (МКС), российские космонавты обнаружили сквозное отверстие в обшивке корабля. Это нарушило герметичность аппарата. Отверстие было обследовано.

18 сентября 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты знают, как появилось отверстие, но общественности это не будет раскрыто.