Жители Южной Кореи обсудили в социальных сетях «скачок во времени», в рамках которого людям бы позволили переголосовать на 20-х президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно результатам опроса, проведенного News Tomato с 12 по 13 июля, среди 1015 человек в возрасте старше 18 лет 50,3% респондентов признались в том, что если бы им позволили вернуться в 9 марта, в день, когда в Южной Корее проходили президентские выборы, то они бы отдали свой голос за Ли Джэ Мёна.

Лишь 35,3% отдали бы свои голоса за нынешнего президента страны Юн Сок Ёля, 4% — за депутата Национального собрания (парламента) Сим Сан Чжон, 3,1% — за других кандидатов.

По сравнению с результатами реальных выборов разрыв между кандидатами колоссальный.

Напомним, что в ходе президентских выборов Юн Сок Ёль набрал 48,56% голосов, а его главный соперник Ли Джэ Мён — 47,83%. Разрыв между кандидатами составил 0,73%.

Примечателен тот факт, что доля респондентов, которая всё равно отдала бы свой голос за Юн Сок Ёля, аналогична нынешнему уровню поддержки политики южнокорейского лидера.

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«Каким бы ни был плохим Юн, он в тысячу, нет, в десять тысяч раз лучше Джэ Мёна», — считает see0***.

«Прошло даже не два года, а два месяца… А за это время новое правительство только увеличило госдолг страны», — сетует nkyg***.

«Глядя на его «успехи», эти результаты не удивительны», — отмечает rkqr***.

«Если бы не глупость, что совершил Ан Чхоль Су, снявшись в пользу кандидатуры Юна и предав сторонников Народной партии, власть была бы в других руках», — предполагает kasm***.

«Глупости какие», — пишет joib***.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Если бы Ан Чхоль Су не снял свою кандидатуру, то я бы выбрал его», — сообщает о своем выборе aple***.

«У людей просто не было выбора, кроме как выбрать меньшее из зол. Оба кандидата не очень хороши, оба высокомерные, да и разница у них была всего 0,7%», — вспоминает gree***.

«Нашей стране нужен импичмент и переизбрание», — считает pkh9***.

«Если бы президентом стал Ли Джэ Мён, то через десять лет в стране бы начались беспорядки», — предполагает psju***.

«Было бы тоже самое, если бы к власти изначально пришел Ли Джэ Мён, а не Юн», — рассуждает evel***.

«Такова цена за неправильный выбор. За все нужно платить», — пишет with***.

«Если бы Мун заранее знал о результатах 19-х президентских выборов, он бы сделал всё возможное, чтобы добрать 10%? Или если бы Абэ знал, что его застрелят, то не пришел бы на место проведения кампании?» — задается вопросами cyk3***.

«Руководители стран должны быть компетентными людьми. Юн же невежественный и некомпетентный», — утверждает jini***.

«Так давайте просто возьмем и по-быстренькому переголосуем?!» — предлагает saim***.

«Если бы президентом стал Ли Джэ Мён, то страна давно бы уже развалилась», — предполагает week***.