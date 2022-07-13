Сеул, , 12:52 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агентство Rnsearch.

Юн Сок Ёл (президент Республики Корея) прибывает на саммит НАТО Nato.int

Согласно результатам опроса, проведенного с 9 по 12 июля среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 32,5%, что на 10,1% меньше по сравнению с опросом, проведенным неделю назад. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,5%% респондентов. Показатель вырос на 10,5%.

Эксперты связывают резкое падение с влиянием таких факторов, как отсутствие в правительстве конкретного органа, занимающегося решением экономических проблем, недовольство кадровой политикой и разлад внутри правящих сил.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 37,2%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 35,9%.