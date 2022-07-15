Министерство финансов Соединенных Штатов приняло решение снять ряд санкций с Российской Федерации. Соответствующее сообщение 14 июля было опубликовано на сайте министерства финансов США.

Жорж де Латур. Едоки гороха. 1620-е

Так, США разрешают получать и переводить деньги российским контрагентам за операции, которые связаны с поставками удобрений, ряда продовольственных товаров, посевных материалов, некоторых лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Ранее транзакции подобного рода были запрещены.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не стоит ничего продавать США, пусть для начала снимут с России все санкции и вернут замороженные российские активы.

«Ждём реакции Зеленского!» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Надо нам эмбарго продлить на удобрения, зерновые в недружественные страны, ибо нечего», — добавила Анна.

«Интересно, украинская диаспора подаст в суд на Байдена из-за смягчения рестрикций?» — с сарказмом поинтересовался Дени.

«Я бы ничего им не дала больше. Тем более наверняка уже новые логистические цепочки выстроены и есть другие страны, кому нужны наше продовольствие и прочее», — отметила Nysha.

«Почему молчит Зеленский?! Почему не просит США не идти на поводу у Путина?» — с юмором спросил VV.

«Всё только за рубли», — призвал Dan.

«Все правильно, опустили евро на дно, приподняв свой доллар, теперь и санкции снимают. Они и в 2014 году то же самое сделали, сначала введя санкции, а потом их сняли, запретив европейцам сделать то же самое», — добавил «Водитель Гравицаппы».

«Кушать хочется?» — иронизирует Тусик М.

«Пусть все санкции снимают, так не пойдет», — призвала Мария П.

«С чего бы это? Изучили календарь, обнаружили, что скоро осень, а за ней и зима?» — недоумевает Светлана.

«Что, ребята, не смогли сожрать Россию? Так и знайте, не видать вам сломленной России НИКОГДА!!!» — написала Galina.

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«Пусть сначала 300 миллиардов отдадут, потом уже подумаем насчёт удобрений, продуктов и прочих плюшек», — пишет Наталья В.

«Продавать в обмен на отказ от поставок оружия на Украину», — добавила Elma.

«Не по Сеньке шапка… Сильно много на себя взяли. Пупок и развязался», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Моральный и материальный ущерб США не хотят оплатить?» — поинтересовался, в свою очередь, один из участников обсуждения.

«Так уже было. Американцы заставили Европу ввести санкции, а сами для себя сняли многое», — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Россия должна ввести акцизный налог (надбавку) на эти товары. Это будет вариант мягких ответных санкций», — считает Leonid B.

«И это еще не осень!» — с сарказмом подчеркнула Вика.

«Почему до сих пор не ввели оплату за все ресурсы недружественным странам за рубли? А американцам — в первую очередь?» — не понимает V.

«ЕС довели до загибания, теперь можно и торговлю возобновить…» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Выражение «США разрешили» мне действует на нервы и вызывает отвращение…» — написал «Не важно».

«Не нужно ничего продавать Америке. Пусть остаются со своими санкциями. И не им раздавать команды», — подытожил Rikou.