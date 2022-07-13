13 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что представители Всемирного конгресса украинцев (организация, признанная в РФ нежелательной) подали иск в Федеральный суд Канады с требованием отменить решение о передаче Германии турбины для газопровода «Северный поток».

Мирослава Романенко, , 22:40 — REGNUM Иск с требованием отменить решение о передаче Германии турбины для газопровода «Северный поток» подали в Федеральный суд Канады представители Всемирного конгресса украинцев (организация, признанная в РФ нежелательной).

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан, «чтобы остановить возвращение турбины», говорится в сообщении на странице организации в одной из социальных сетей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«В «Лигу сексуальных реформ» и «Спортлото» пускай тоже напишут», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Предлагаю Украине отключить газопровод на ее территории, а то газ идёт предателям-европейцам из РФ», — с сарказмом добавила Елена Б.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всемирный конгресс украинцев (организация, признанная в РФ нежелательной), а глобус Украины служит входным билетом», — смеется Андрей.

«А что, хорошая новость! Могут немцев ею порадовать», — с сарказмом отметил Т. Т.

«Немцы! Так вам и надо! Они вам за шиворот ещё нагадят. Всё по плану», — написала Elena K.

«Совсем оборзели! Вот уж хозяевами себя везде почувствовали!» — пишет Елена.

«А на себя не хотят в суд подать?» — иронизирует «Ёлка Зелёная», вероятно, таким образом указывая на то, что по украинской ГТС транзитируется российский газ.

«Всемирный конгресс украинцев (организация, признанная в РФ нежелательной) звучит примерно так же, как директор землетрясения», — пошутил LNR.

«Почему конгресс (организация, признанная в РФ нежелательной) не требует отказа от транзита российского газа по территории Украины? Надо подсказать», — прокомментировал новость Roman K.

«Одного не пойму: у них что, целая программа выработана «как выставить себя идиотами»? Или они реально думают, что с их мнением кто-то считается?» — не понимает Анна.

«А в чём проблема? Канада возвращает турбину в Россию, что ли? Нет, в Германию! Какие такие санкции мешают ей вернуть турбину в Германию? Ась? Украинцы гарантированно проиграют, только продемонстрируют нереальную наглость», — считает Ilya H.

«Украина получает 1-2 млрд долларов в год за транзит российского газа, поэтому ей выгодно, чтобы «Северный поток» вообще не работал, и весь газ шел по ее территории с целью получения большей суммы», — отреагировал Gothmog.

«Европа помогает Украине, а украинцы для Европы турбину пожалели. Мда…» — не без сарказма отметила Лера.

«Так турбина-то уплыла уже. Они предлагают [премьер-министр Канады Джастину] Трюдо ее догнать и отобрать? А что, интересное кино», — шутит Анна К.

Джастин Трюдо

«Ай, молодца! Это очень по-украински: плюнуть в рожу своим обожателям и помощникам!» — добавил Andy L.

«Как они живут вообще с трубой, по которой «оккупантский» газ в Европу идёт?» — не без юмора поинтересовался Boris Z.

«Выиграют. К моменту передачи турбины обязательно выиграют. Но будет уже поздно», — написал Sergei.

«Очень хочется, чтобы конгресс (организация, признанная в РФ нежелательной) суд выиграл. Результаты Европа ощутит уже к ноябрю», — не без сарказма добавил I. S.

«Ждем, когда чубатых пинками отовсюду начнут гнать, уже всех достали», — написал Пашок К.

«Болеть тут не за кого. Сожрите друг друга!» — с сарказмом добавил Станислав А.

«Если турбина уже отправлена из Канады в Германию, то все телодвижения украинцев уже ни о чём. А до следующего ремонта иск можно будет обнулить за фактом обнуления истца, например», — подытожила Анна.