Польские власти закончили подсчитывать сумму военных репараций, которую они хотят получить от Германии. Об этом 13 июля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически оценили заявление политика.

«Похоже, следующим кандидатом на выход из ЕС будет Германия», — отреагировал VV.

«Какими же подонками надо быть, чтобы, находясь в ЕС, где главным финансовым локомотивом является Германия, сейчас, в тяжелое для ее промышленности время, говорить о каких-то репарациях за события 80-летней давности! Гиены подлые!» — возмутился Randis.

«Польша должна вернуть Померанию и Силезию», — не без сарказма призвал Андрей Б.

«У поляков начались проблемы с деньгами? Евросоюз перестал выделять на бедность?» — поинтересовалась Донна Роза Д.

«Мало того что Польша отхватила часть германской территории, так ещё и грошей требует с «самой мощной экономики ЕС», — отметил Alexey.

«Аппетит приходит во время еды. Поляки вконец с цепи сорвались!» — смеется A. D.

«Гиена Европы — ничего нового!» — добавила Woman.

«Список претензий от СССР был бы в 100 томах», — отреагировал Gothmog.

«Пан, какие гроши (деньги — М. Р.)? Вы всем ЕС уже достаточно раскачали Германию, чтоб она по миру пошла…» — написала Анна К.

«Всё не угомонятся, ждут четвертого раздела», — отметил Никита П.

«Вот в чем Польша, а точнее ее политическая элита, действительно испытывает острую нужду, так это в губозакатывающих машинах», — иронизирует Galina.

«Пока разрешено немцев пинать — будут пинать. Когда вдруг что-то пойдет не так, скажут, мол, мы совсем не то имели в виду. Европейцы!» — написал «ДеДсаД».

«И они упорно продолжают называть это объединение союзом», — смеется Llion.

«Давайте, давайте, начинайте серьезно жрать друг друга…» — шутит Ангелина.

Эдвин Ландсир. Собачья драка

«Ой, неужели ЕС начинает разваливаться? А ведь еще не осень. Пауки в банке. Побыстрей бы вы все перестрелялись», — смеется 60 491.

«Да, немцы, гиена-то развернула своё рыло в вашу сторону. А вы думали, что если вы их кормите, они только на Россию гавкать будут?» — спросила Марина П.

«У меня вообще складывается впечатление, что в Польшу вкладывали деньги только для того, чтобы соседке-Украине показать, как в Европе хорошо. А когда Украина на это купилась, то и деньги Польше перестали давать», — поделилась Olga.

«Так если сейчас заплатить, то позже и этого будет недостаточно. Всегда не хватит. Всегда захотят большего», — отреагировал Андрей Т.

«Живите на свои. СССР уже всё вам восстановил», — пишет Сергей.

«Считаю, что Германия им заплатит добрыми словами с подробной картой туда, куда обычно ходят такие вот требователи!» — иронизирует Игорь.

«Евросоюз потрескивает знатно!» — с сарказмом отметил Роман.

«Поляки снова нарываются. Неизлечимо», — написал Andrey.

«Прекрасные люди, прекрасная инициатива… А главное — вовремя. Как раз когда во главе Германии канцлер, желающий избавиться от комплекса вины, у которого голова сейчас сильно занята необходимостью обеспечить работу промышленности, финансы, энергоснабжение к зиме… Но никак уж не удовлетворением охамевших поляков», — прокомментировал Александрович.

«Вам не кажется, что Польша и США гасят Германию по полной как конкурента?» — задалась вопросом Еlena.

«Поляки усердно нарываются на раздел», — отреагировала Patimat K.

«Поляки всё потерпевших из себя строят. А им бы поподробнее начало Второй мировой вспомнить…» — подытожил Сергей Т.