Варшава, , 15:51 — REGNUM Польские власти закончили подсчитывать сумму военных репараций, которую они хотят получить от Германии, и в данный момент переводят этот доклад на несколько языков. Об этом 13 июля рассказал журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, Варшава готовила этот комплексный доклад в течение четырёх лет, и он призван показать не только уровень совершённых Германией во Второй мировой войне военных преступлений, но и уровень разрушений.

«Факт в том, что Польша, которая была среди стран, сильнее всего пострадавших в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — сказал он.

«Был подготовлен доклад. Трехтомный доклад. Сейчас уже заканчивается перевод этого доклада на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с ним. Мы также покажем всю документацию — как фотографии, исторические источники, так и очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета, пересчитывающие тогдашние потери на нынешние средства», — добавил глава правительства Польши.

При этом он не уточнил, какую именно сумму польская сторона хочет потребовать от ФРГ в качестве репараций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Польше собирают подписи за установку памятника Винценту Калиновскому в Варшаве.