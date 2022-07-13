Сеть: «Что они там курят?» — США: РФ насильно удерживает 1,6 млн украинцев
В американской администрации обвиняют Российскую Федерацию в том, что она насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн граждан Украины, у которых забрали украинские паспорта и выдали российские документы. Об этом 13 июля, как сообщает ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Российские власти должны освободить задержанных и позволить гражданам Украины, насильно перемещенным или вынужденным покинуть свою страну, быстро и безопасно вернуться домой», — призвал Блинкен в письменном заявлении.
Читайте также: В Госдуме слова Блинкена про украинцев в России вызвали шок и смех
Заявление Блинкена обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили слова госсекретаря США.
«Это они здорово придумали!» — с сарказмом отметила Larisa.
«Ага! А ещё выплатили денег, помогают устроиться на работу! И гуманитарной помощью кормим насильно, как пытка апельсинами!..» — смеется Николай.
«А чего вы от них хотели? Империя лжи!» — написал Сергей И.
«Ну, а что ещё делать США? У них и так одни проблемы», — добавил V. E.
«Что они там все курят?..» — задалась вопросом Виктория.
«Они там совсем, что ли?» — спросил О. Ф.
«Так удерживаем, что хрен их выгонишь», — пишет J. J.
«Блинкен, ты не прав. Просто эти ребята правильно выбрали свой новый дом, тем более что Путин заведует ценами и инфляцией в США, значит, он самый страшный», — иронизирует Олег Ш.
«В Госдепе все малахольные», — комментирует Александр.
«Я вот понять не могу, для кого они играют этот спектакль? Для самих себя?» — спросила Reimnastia.
«Ну, а с русскими паспортами они, конечно же, не пустят этих «пленных» украинцев через границу, им подавай только те паспорта», — добавил Irvin S.
«Сколько беженцев в ЕС и Британии? Они их походу тоже насильственно удерживают», — с сарказмом отреагировал Сергей.
«Индейцы из резерваций передают привет Блинкену», — добавил Ilya.
«И заставили насильно говорить на русском языке. Садисты просто», — шутит Александр П.
«Да как же попасть в число этих «несчастных, насильно удерживаемых»? Пусть и у меня насильно отберут украинский паспорт и выдадут российский! Я даже могу для вида истерику закатить!» — написала Натали.
«По такой же логике США конфисковали паспорта всех, кто приехал в США за американской мечтой, и насильственно удерживают этих людей на территории США», — подчеркнул Artem D.
«Та не, к сожалению, — ещё не отобрали и не дали. Вот сидим, ждём. Быстрее бы уже дали! А украинский мы бы Зеленскому взад вернули бы», — пишет Л. С.
«А Блинкен пусть завидует молча! Ему точно российский паспорт никто не даст», — с юмором подытожила Екатерина Ц.