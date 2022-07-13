Москва, , 19:09 — REGNUM Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы, вызвало шок и смех у лидера ЛДПР депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Госсекретарь Блинкен сегодня допустил высказывание, которое вызывает шок и смех одновременно. Шок — от того, что такой бред звучит от главы американской дипломатии, а смех — от абсурдности сказанного», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По его убеждению, высказывания Блинкена прозвучали сейчас не зря.

«Вероятно, указ президента России об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины оказался попаданием в болевую точку для Киева — не зря глава украинского МИД Кулеба сразу же призвал в ответ на это направить Украине еще больше оружия. Боятся массового оттока граждан? Оружие и сказки Блинкена тут не помогут!» — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о 1,6 млн украинцев, насильно удерживаемых властями РФ, достойно фиксации в медицинской энциклопедии.

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