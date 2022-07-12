В сети шокированы приказом Зеленского об ударе по Новой Каховке
Известие о том, что приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично Владимир Зеленский, взбудоражило интернет. Самых нелестных выражений удостоился украинский президент за гибель ни в чем не повинных мирных жителей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»
«Украинец убивает своих же украинцев, ничего ужаснее не видела», — отметила Ольга Акишина.
«Пора отдать приказ об ударе по Банковой», — предлагает Евгений, имея в виду место нахождения украинского президента.
«Бомбите Киев жестко, вырубайте свет, интернет и газ у них», — соглашается Марина Калинина.
«Отдать такой приказ — это преступление против человечества… нацистский режим на территории бывшей Украины бьётся в агонии и совершает жуткие преступления, которые войдут в историю как самые мерзкие и гнусные деяния, сотворенные человеком», — считает Михаил Гусев.
«Я так понимаю, что единственным разумным советом для господина Зеленского, дабы не опускаться до уровня ненормативной лексики, будет изучение биографии Геббельса, а именно — последних страниц его жизни и жизни его семьи», — поделилась мнением Елена Панфилова.
В отличие от Елены очень многие люди не стали сдерживаться в выражениях, и «падла кровавая» было не самым ругательным.
«Сволочи, собственное население крошат, потом хотят, чтобы их любили! В тыл по мирным хреначат и рады, удивляюсь этим радостным людям…» — отметил Артём Березин.
«Натуральный Иуда этот Зеленский», — считает Светлана Пустоселова.
«Падла кровавая! Будь проклят на веки вечные! Со всеми своими чадами и домочадцами!» — пожелала Зеленскому Светлана Сафонова.
«Конченый урод этот Зеленский. Когда побед нет, то готов ради пиара несуществующих перемог своих же убивать, на радость таким же конченым хохлосвиньям», — считает М.
«Любящий президент отдал приказ любимую страну, за которую он готов землю грызть… бомбить! Жесть! Изверг! Пусть видят, за кого голосовали!» — отметила Яна.
«Как Шарий назвал Зеленского — кокаиновый генералиссимус — точнее не скажешь. У меня прям сложилась картинка: будто он мир воспринимает как компьютерную игру, шутер такой вот… а давай сюда бахнем, ух ты, какой фейерверк!» — замечает Юлия Фадеева.
«Во главе Украины — карликовый торчок, с экранов о победах вещает трансгендер Люся, в Раде большинство — представители ЛГБТ-сообщества с недавним главарем Ляшко, даже полковники СБУ в соцсетях позиционируют себя как БИ. Плюс ночные факельные шествия во славу военных преступников и дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не страна, а «Квартал 95», — поделился Максим Переверзев.
«Как хорошо, что скоро все забудут, что когда-то была такая страна — Украина», — считает Александр.
«Нет никаких сомнений, что Зеленский — худший президент за всю историю Украины, и это доказывают его действия, как до спецоперации, так и во время ее проведения. С самого начала было понятно, что пускать на трон актера — так себе идея, ибо в президента он продолжал играть, а не был им на самом деле», — считает Роман Вишневский.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично украинский президент Владимир Зеленский, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
По его словам, последствия этого удара сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра — это катастрофа для города. По последней информации, число жертв увеличилось до семи человек, 60 жителей пострадали.
Читайте также: Зеленский лично отдал приказ о нанесении удара по Новой Каховке — Леонтьев