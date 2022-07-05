ВС России с начала спецоперации уничтожили 3910 единиц бронетехники ВСУ
С начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российскими военными в общей сложности было уничтожено 3910 танков и других боевых бронированных машин, а также 716 реактивных систем залпового огня украинских вооружённых формирований. Об этом 5 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Свежие данные Минобороны РФ (5 июля):
ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 150 военных ВСУ и 12 единиц техники в Харькове, истребитель в ходе воздушного боя сбил Су-25 ВСУ в Харьковской области;
Средства ПВО РФ перехватили три ракеты "Точка-У" в Херсонской области и ЛНР, а также восемь снарядов РСЗО в Харьковской области;
ВС РФ поразили склад с боеприпасами под Харьковом и живую силу в 18 районах, в том числе пункт дислокации наемников под Николаевом;
Четыре взвода украинских РСЗО "Ураган" и "Град" поражены в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР.
ВКС России уничтожили четыре взвода РСЗО ВСУ в ДНР
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) в течение последних 24 часов уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) и один артиллерийский взвод гаубиц киевских боевиков. Об этом 5 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Освобожденный Лисичанск вышел из подвалов к русским: "Мы вас так долго ждали. Ангела-хранителя вам" - пишет КП.
Скромную гуманитарку в Лисичанске бойцы ЛНР раздают буквально со своего стола – крупы, мука, макароны… Одна из бабулек-активисток приглашает в подвал посмотреть, как они жили четыре месяца. Рассказывает, что украинские "защитники" с западенщины в последнее время просто озверели.
Нигде это деление на восток и запад Украины не проявлялось так явно, как здесь, в полутемном подвале. Приехавшие с Тернопольщины и Львовщины захистники никогда не считали этих людей своими.
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон:
обсудили совместную работу в сферах атомной энергетики и энергоэффективности, а также оборонное сотрудничество;
Швеция может присоединиться к отстройке территории Украины;
подписан первый документ о двусторонних отношениях между Украиной и Швецией.
Министры иностранных дел Финляндии и Швеции официально подписали протоколы о вступлении своих стран в НАТО.
По словам генсека Столтенберга, запущен процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в Альянсе.
В Херсонской области истребитель ВКС России сбил украинский штурмовик Су-25.
Уже 6 июля Литва планирует передать Украине ударный БПЛА Bayraktar TB2, который турецкая компания Baykar Makina отдала бесплатно, несмотря на собранные для покупки беспилотника средства.
ДНР 5 июля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
11:25 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»;
11:30 — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм.
Российская авиация поразила 63 района с живой силой и техникой ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразили три пункта управления, два склада с боеприпасами и оружием, а также радиолокационную станцию комплекса ПВО С-300 ВСУ, сообщили 5 июля в Министерстве обороны РФ.
Алтайский край встретил вернувшихся со спецоперации бойцов Росгвардии. Бойцы спецподразделений Росгвардии, успешно выполнившие задачи на Украине в ходе спецоперации, вернулись в Барнаул.
На торжественном построении росгвардейцев приветствовал начальник регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майор Александр Сафонов, который поблагодарил прибывших бойцов за выполнение боевых задач. Он отметил, что алтайский отряд спецподразделений Росгвардии — один из тех, кто наиболее успешно и без потерь выполнил боевые задачи.
Впереди у сотрудников и военнослужащих территориального ведомства — отдых в кругу родных и близких, после чего они приступят к повседневным обязанностям.