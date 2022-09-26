Администрация президента США Джо Байдена и законодатели двух партий США, обещая противостоять России в украинском кризисе, выделили Киеву за четыре месяца больше средств, чем Штаты потратили на первые пять лет в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Так, только 8 июля администрация Байдена выделила Украине $400 млн на военные нужды. В этот же день Пентагон подтвердил, что с конца февраля этого года США выделили Киеву $8 млрд и обязуются потратить еще больше.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Надеюсь, вы все понимаете, что когда Путин победит, а он победит, он получит доступ к оставшимся деньгам и оружию, которые мы необъяснимым образом отправляем этому коррумпированному правительству. Хорошее планирование», — пишет lovin. montana.

«Отлично. Наши солдаты и ветераны борются за пропитание своих семей, в то время как мы отправляем за границу эквивалент 1% нашего оборонного бюджета всего за 4 месяца», — негодует ohiocons.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это позорно», — отвечает Mark_My_Words.

«Европейский союз сделал все правильно, потребовав вернуть деньги в виде займа», — считает MarcusArelius811.

«Единственное, в чем я никогда не сомневался в отношении Трампа, так это в том, что его политика определяется тем, что лучше для большинства американцев. Невозможно угодить всем и всегда, но все, кого я знаю, чувствовали себя лучше, когда он был у власти», — вспоминает OldTexan (UltraMAGA).

«Полная трата денег. Сколько на самом деле дошло до Украины? Избиратели должны иметь возможность голосовать по таким вопросам. Это наши деньги, которые тратятся впустую», — сердится BidenSucksBalls.

«Всего 2 года назад при Трампе у нас был мир во всем мире, стабильная экономика, детское питание и доступная нефть», — указывает richardgrande894.

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

«80%-90% оружия будет продано киевской олигархией в другие страны. Россия возьмет под контроль восточную часть страны и аннексирует ее. Если Украина продолжит воевать, война затянется. Нет никакой возможности, что Украина сможет вернуть восточный сектор, так какой смысл посылать больше оружия, на которое у нас нет денег?» — интересуется clinocio.

«Интересно, сколько из этой помощи попадет обратно к Байдену и Пелоси, ведь у них обоих есть сыновья, которые имеют большой доход от Украины…» — напоминает scapeore287.

«Да, действительно интересно, сколько из этих денег реально получит Украина по сравнению с той суммой, которую демократы прикарманят на своих оффшорных счетах», — продолжает keepondreeming.

«Так куда же на самом деле идут деньги? Происходит что-то очень и очень неправильное, если Байден уже потратил больше, чем за первые 5 лет полномасштабной войны в Афганистане, которая была намного дороже в управлении и обслуживании. Где деньги?» — спрашивает Malakie457.