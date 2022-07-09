Военно-морскому флоту Российской Федерации передана подлодка «Белгород», которая является первым носителем ядерных беспилотников «Посейдон». Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе предприятия «Севмаш» (входит в Объединённую судостроительную компанию).

Корнелиу Баба. Испуг (фрагмент)

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«Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — сказал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что врагам России стоит обеспокоиться передачей подводной лодки «Белгород» Военно-морскому флоту России.

«Один такой «Посейдон» может запретить флот Америки», — написал Денис В.

«Государства на островах в опасности», — с сарказмом добавил Сергей S.

«На всякий случай портом базирования надо сделать Кубу», — не без сарказма написал Alex I.

«Кто не спрятался, я не виноват», — иронизирует Natalia.

«Ну наконец-то! Вот теперь Куба примет их на стоянку и американцы вывезут всё оружие с Украины с криками «самим надо», — смеется Yury D.

Mil.ru Подводный аппарат «Посейдон»

«Вот прям вовремя», — отреагировал Ярослав П.

«Нехай (пусть — А. Ц.) трепещут!» — пишет Андрей Х.

«Упс»! Сказали западные не партнёры…» — с юмором отметил Игорь.

«Теперь Англия будет тухнуть в тряпочку, а то «Посейдон» её просто смоет», — прокомментировал новость Сергей.

«Мультики оживают! Что с лицом, США?» — иронизирует Mr. V.

«Я бы на месте американцев немного задумался», — отметил Евгений.

«Символично. Вашим оружием стреляли по Белгороду, не желаете обраточки?» — не без сарказма спросил Олег Сергеевич.

«Главное, чтоб «Белгород» не надумал мстить за Белгород», — написал Максим.

«Привет Великобритании!» — шутит Роман П.

«Я думаю, Владимир Владимирович не пошёл бы на жёсткое противостояние с Западом, не имея серьёзных аргументов: «Сармат», «Посейдон», «калибры», «кинжалы»… Запад об этих аргументах знает, поэтому в открытое противостояние не вступают…» — пишет Руслан.

«К берегам Америки на боевое дежурство, плюс совместные учения России в Южной Америке… Притухнут совсем американцы скоро», — добавила Ольга И.

«Одно островное государство уже давно напрашивается на знакомство с «Белгородом», — с сарказмом отреагировал Вадим.

«Ну вот теперь пусть нелюди из США задумаются, стоит ли им провоцировать Россию и к чему это приведет для этого кровожадного, мерзкого и ублюдочного государства — США», — отметил Серега.

«Плачь, Америка! Плачь, Британия!» — призвал Юрий.

«Страшный сон США. Без преувеличений», — считает Николай.

«И теперь не будет спать спокойно ни один флот США, ни одна база на побережье…» — пишет Александр Х.

«Я очень надеюсь, что не придется ими воспользоваться и злить матушку природу и обойдется страхом Запада…» — выразила надежду «параллельная вселенная».

«В добрый путь! Давайте сразу ее в дело! К берегам Британии или США», — подытожила Анастасия.

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