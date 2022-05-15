15 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Соединенные Штаты Америки выступают за ограничение применения Россией таких стратегических видов вооружений, как подводные ядерные аппараты «Посейдон» и межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

Анна Царькова, , 15:37 — REGNUM Соединенные Штаты Америки выступают за ограничение применения Россией таких стратегических видов вооружений, как подводные ядерные аппараты «Посейдон» и межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Об этом рассказал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США очень не нравится ракета «Сармат», они хотят в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями запретить ее использование», — сказал он.

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Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram.

«А нам США не нравятся», — отреагировала Angela V.

«Так она и не должна им нравиться. В этом весь смысл», — с сарказмом добавил null.

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

«Из Европы пускай всё убирают», — призвал Denis Z.

«Запретите эти США», — с сарказмом добавила Alla B.

«Зато нам нравится», — иронизирует Олеся.

«Американский рейх может и дальше хотеть…» — написал antimanager.

«Интересно, каким образом они вообще что-то могут запретить?!» — задалась вопросом Людмила Г.

«Нравится, не нравится…» — смеется Анна К.

»…Значит, хорошие сапоги, надо брать…» — напомнил Василий К. фразу из фильма «Служебный роман».

«Вообще-то Россия уже вне закона, и ей можно всё, что другим нельзя», — смеется Инна.

«Эта гнилая страна недоговороспособная в принципе. Они хозяева своим словам. Хотят — дадут слово, хотят — возьмут обратно, что не раз доказывали на практике. Любые письменные договоры с США стоят гораздо дешевле бумаги, на которой заключаются договоры с этой сворой стервятников», — пишет Алексей.

«Чтобы иметь возможность что-то вписывать в договорённости, надо, вероятно, разговаривать… При нынешней ситуации, когда у них нет такого оружия, — нет смысла это обсуждать. Они и так недоговороспособны… Им предлагали разговор — они подставили Украину под военные действия», — отметил один из участников обсуждения.

«А «Кинжалы» их не волнуют?» — с сарказмом поинтересовался «Сборщик мебели».

«Как всегда, что невозможно победить, нужно отменить или отстранить, как на Олимпиаде, так и на «Евровидении». Нет соперника — нет и проблем», — написала Натали.

«Тю, да это же мультики!» — с сарказмом добавил Евгений.

«Тупые американцы», как говорил Задорнов!!!» — смеется Helena.

«А что так? Такая ракета красивая, мощная, далеко летает, почему не нравится? Нравится — не нравится, терпи — так завещал великий президент!!! Что там Байден? Звони Зельке (Зеленскому. — М. Р.), поплачете вместе», — с юмором добавила Наталья М.

«Ну да, конечно, прямо так и послушались. Значит, под «Сарматами» гадить по всему свету не уютно!» — добавила Еvгения.

«У них спросить забыли… Кого они там призывают? До сих пор не поняли, что плевать на их мнение? Ну, тупые», — отреагировал ZoRRo.

«Так для этого их и создали, чтобы они не нравились врагам, это ж замечательно!» — подытожил Ilya.