Известие о захвате резиденции президента Шри-Ланки активно комментируют в интернете. Некоторые выдвигают версию, что переворот в островном государстве произошел с одобрения США. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Филип Хойол. Бунт

Следите за развитием событий в трансляции: «Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки — трансляция»

«Кризис там искусственный на 200%, вопрос: кто их президентом манипулировал и какова цель…» — рассуждает Дмитрий Марченко.

«Чтобы решить проблемы в стране, нужно штурмовать не президентской дворец в Шри-Ланке, а Белый дом в Вашингтоне и Пентагон заодно», — считает Артем.

«Даёшь бунты в Лондоне, Париже, Варшаве и, конечно же, в Вашингтоне!» — предлагает Евгений Шелест.

«Доигрались?! Запад сладко обещал им всякую ересь, и они повелись: российские самолеты задерживали, под санкциями подписывались», — напомнил Василий Розинкин.

«Сначала народ стран, не имеющих сфер, пополняющих бюджет, просит независимости. А потом обвиняют власть из-за невозможности импорта. Иногда лучше оставаться во взаимовыгодных отношениях, выбрав наименее опасного партнера для сотрудничества. Либо войти в состав другого государства», — рассуждает Наталья Григорьева.

«Решил наладить контакт с РФ — получи госпереворот… Куда уж понятнее», — замечает Алексей.

«Ну убрали его, дальше что? Как мне помнится, в последнее время президент Шри Ланки пытался со всеми договориться, в том числе и с Россией, по топливу и помощи. Не всё сразу: то что рушилось годами, за 1 день или месяц не восстановить. А дальше также голод и разруха по полной?» — спрашивает Мария.

Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса

«Очередная радужная революция при поддержке фашистов США», — считает Михаил Гусев.

«Вот что бывает, когда у власти оказывается проамериканский президент. Гражданин, эмигрирующий в штаты, дает клятвы служения Америке и отстаивания её интересов. Надеюсь, его погонят ссаными тряпками», — поддерживает Валерий.

«Участь всех банановых республик вкупе с Украиной», — отметил Роман.

«Пишут, что это удар по Китаю. И началось все с отказа Китая реструктуризировать огромный внешний долг. Индия, как противник Китая, тут главный бенефициар. Урок: не нужно иметь запредельные внешние долги, которые не можешь отдать. Урок 2. Китай не поможет в тяжелые минуты», — поделился Александр.

«Произошло это из-за дебильной политики сельскохозяйственной. Власть зациклились на зеленой теме и запретила использование удобрений. В итоге полный коллапс экономики», — напоминает Светлана.

«Единственное, что они могут сделать разумного, это бухнуться в ноги Индии. И тогда, может быть, но это не точно, у них не будет массового голода. Толпа-то своего добилась. Но кто будет кормить эту толпу?» — спрашивает Зинаида Терехина.

«Люди избирают власть для нормального функционирования своих стран, но каждая власть должна быть адекватной и осознавать слабости своего государства и на основании их строить и вести адекватную политику в отношениях с другими, доброжелательно и без агрессии, тогда таким и опасаться будет нечего, и даже в том случае, если кто-то посягает на такие государства, их власть ради сохранения суверенитета своей страны может обратиться за помощью к тем, кого она в отношениях считала здравомыслящими!» — поделился мнением Степан Трушкин.

«История Шри-Ланки — это история Украины. Та же боязнь, что дружба с соседом, единым целым с которым когда-то и были, не позволит местным элитам править, то же желание дружить с США, та же нищета в итоге», — считает Сергей Сергеев.

«Шриланкийская Народная Республика», — поддерживает Светлана М.

«Падение режима на Шри-Ланке после взятия протестующими президентского дворца явно будет не последним событием такого рода по мере развития глобального экономического кризиса, который особенно сильно ударит по бедным странам. Соответственно, обострится борьба основных игроков на территории этих стран за политическое и экономическое влияние. Многочисленные перевороты будут органично дополнять локальные войны, которые будут сопровождать трансформацию мироустройства», — пишет автор телеграм-канала boris_rozhin.

«Кризис в мире набирает обороты. Смена элит, смена экономических механизмов, новые союзы и блоки. Новая реальность», — отмечает Евгений Коблышев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакс покинул резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты проникли на ее территорию. Премьер-министр страны созвал экстренное заседание лидеров партий. По данным местных СМИ, президента перевезли в безопасное место. Также известно, что во время столкновений с полицией пострадали более 30 человек, люди требуют отставки президента.

Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением турпотока из-за пандемии коронавируса. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Местные издания пишут, что протестующие в Коломбо пытаются захватить Центральный банк страны.

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