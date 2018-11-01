9 Июля
 
12:03

Депутаты Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку

Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Adaderana.

11:59

Часть жителей спешно покидает Коломбо.

11:49

Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание

Экстренное заседание лидеров партий созвал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в связи с проходящими протестами, сообщил 9 июля его офис.

11:46

Захватившие резиденцию президента Шри-Ланки протестующие купаются в его бассейне.

11:44

Штурм резиденции президента Шри-Ланки. Цитата из видео.

11:43

73-летний Готабая Раджапакса скрылся.

11:43

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с массовыми протестами в стране.

11:42

Более 30 человек пострадали во время протестов на Шри-Ланке

Наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов и газа.

10:51

Военные успели эвакуировать президента — протесты всё еще продолжаются.