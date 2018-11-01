9 Июля
12:03
Депутаты Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Adaderana.
11:59
Часть жителей спешно покидает Коломбо.
11:49
Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание
Экстренное заседание лидеров партий созвал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в связи с проходящими протестами, сообщил 9 июля его офис.
11:46
11:44
11:43
73-летний Готабая Раджапакса скрылся.
11:43
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с массовыми протестами в стране.
11:42
Более 30 человек пострадали во время протестов на Шри-Ланке
Наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов и газа.
10:51
Военные успели эвакуировать президента — протесты всё еще продолжаются.