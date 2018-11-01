Политический и экономический кризисы достигли своего апогея на Шри-Ланке. Сегодня, 9 июля, протестующие ворвались в президентский дворец, президенту Готабаю Раджапаксу пришлось спасаться бегством, пишут местные СМИ.

В результате столкновений манифестантов с полицией пострадали как минимум 30 человек.

Каждодневные протесты жителей островного государства продолжаются с марта 2022 года. В стране случился сильнейший за всю ее историю экономический кризис: на острове нет бензина, свет включают лишь на пару часов в день. Власти Шри-Ланки объявили дефолт, а люди требуют отставки Раджапакса.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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