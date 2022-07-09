Поведение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, в жесткой форме потребовавшего от своего украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений по поводу инцидента с отказом принять его в Киеве, спровоцировало широкий общественный резонанс в интернете. Изрядная доля сарказма и иронии досталась и Зеленскому, и Штайнмайеру. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Эдгар Дега. Обида

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«Вассалы США в ЕС, видимо, не понимают, что русофобский клоун Зеленский в роли президента преступного режима бандеровцев мнит себя самой приближенной к США марионеткой Байдена, а потому к руководству натовских сателлитов относится довольно пренебрежительно», — советует Игорь Рогатин.

«А что вы хотели от своры бешеных собак из правительства Украины? Их науськивают на людей, а они и лают. Да еще ужасно эти собаки боятся своих бандерлогов, которые и держат власть в ежовых рукавицах. А паяц там только для проформы и насмешек», — приводит мнение Б.

«Германия сегодня — шестерка США, а также становится шестеркой бандеровской Украины, которая, не стесняясь в выражениях, хамит когда-то великой Германии… Сегодня мы наблюдаем позор германской нации во всей его красе!» — считает Юрий.

«Ну шо сказать? Утерлись после ливерной колбасы… как назвала их Украина… хавайте дальше… вот и посмотрим за есть ху… опускается Гейропа ниже унитаза… Наблюдать интересно?» — спрашивает Михаил.

«Зеленский — это ноль без палочки, марионетка на пальце Байдена или кто там у них руководит на самом деле в США…» — отметил Александр.

Клод Верлинд. Марионетки

«Кланяться надо уметь!» — считает Михаил Самаров.

«Даже интересно, какая из шавок США выше по статусу? Та, которая требует, или та, которая вечно под кайфом?» — иронизирует Л.

«Все, поддерживающие режим Зеленского, являются такими же нациками, как и он сам…» — считает Андрей Ермаков.

«Да кто такой Штанмайер, чтоб права качать? Щас как дадут команду из США и поставят его по стойке смирно. А может, и в окопы отправят на передовую», — рассуждает Ирина.

«Если вы считаете свою работу бессмысленной — помните, что в Германии есть должность президента», — заметил Сергей Лобанов.

«Зе конкретно оборзел. Или просто не ведает, что творит? Пустое место, а столько амбиций…» — поделилась мнением Алена Тимченко.

«Вот у них забавы. Специально уронить себе кирпич на ногу, а потом дуть на палец. И так во всём и везде», — иронизирует Виктор Рохманов.

«Милые бранятся — только тешатся. Один только посол Мельник чего стоит. Он все правительство Германии вместе с президентом и в хвост, и в гриву. Они в ответ по-японски лишь вежливо улыбаются и кланяются. Возможно, таковы правила дипломатического этикета в этой стране. Не знаю. Мне запомнился момент встречи китайской делегации в Штатах. Тогда глава делегации поставил на место своих визави, напомнив им, что те не имеют никакого права говорить с ними в таком тоне», — отметил А.

«Штайнмайеру нечего делать в Киеве. Его позор с гарантиями Януковичу совсем не забыт», — считает Евгений Овчаренко.

«Ну его хотя бы ливерной колбасой не называли, а просто послали. Франк, ти що образився? Тюююю», — смеётся Александр Бабицкий.

«Германия уже достигла такого прогресса, что может немного возражать Зеленскому», — поддерживает Руслан Довлатов.

«Всполошились фрицы. Пусть привыкают к своему зеленому фюреру, ими же порожденному. Теперь этот наркоман нацистский их хозяин», — считает Галина Ковалёва.

«Зелебобе предстоит за всё ответить — и это только начало», — отметил Денис.

«Зная немцев не один год, очень сожалею… И недоумеваю… Что случилось с трудолюбивым и осторожным народом… Особенно после ухода фрау Меркель??? Сам президент, да и канцлер «встали на задние лапки» — перед неадекватным артистом-клоуном… Уважаемых людей всячески обзывают непристойными словами или даже чуть не посылают… Далеко — далече… А в ответ Германия… клянется этим клоунам в вечной любви… И всяческой поддержке… Лучше бы тот же Шольц поддержал своих бизнесменов. А не маразматичного Джо Б.», — поделилась мнением Ольга Серебрякова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Штайнмайер должен был приехать на Украину в апреле. Главы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии планировали совместный визит. В итоге немецкий политик не посетил Киев. Он объяснил отказ от поездки тем, что украинские власти «не хотели» этого визита и он «не был готов» к подобной реакции.

В разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским Франк-Вальтер Штайнмайер настойчиво потребовал объяснений на этот счёт, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Собеседники издания в администрации президента ФРГ сказали, что были удивлены такому поведению обычно спокойного Штайнмайера. При этом сотрудники аппарата немецкого лидера подчеркнули, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.

Сам Зеленский при этом выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «недоразумением» и также предложил Штайнмайеру приехать в Киев.

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