Пока мир сотрясается от новостей о покушении на экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, жители Южной Кореи разделились в Сети на два лагеря.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Согласно японским СМИ, 8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в спину. Покушение на политика было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления.

Сообщается, что нападавший, бывший военный моряк Ямагами, сделал два выстрела из дробовика. Его арестовали на месте.

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Известно, что сразу после инцидента экс-премьер-министр находился в сознании, однако в процессе транспортировки в больницу его состояние ухудшилось до критического. Позднее Абэ скончался, не приходя в сознание.

В связи с инцидентом политики Японии приостановили свои предвыборные кампании, а премьер-министр страны Фумио Кисида отменил свое уличное выступление и вернулся из префектуры Ямагата в Токио на вертолете.

В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Ёль направил японскому правительству телеграмму, в которой выразил соболезнования семье Синдзо Абэ и всему японскому народу, «который потерял уважаемого политика».

«Преступление, в результате которого был убит бывший премьер-министр, является недопустимым», — говорится в телеграмме.

Напомним, что Синдзо Абэ дважды занимал пост премьер-министра Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

«Пока-пока, Абэ, прежде, чем отправишься в ад, не забудь извиниться перед жертвами сексуального рабства», — пишет babo***.

«Покойся с миром. Жаль, что он умер такой смертью, даже несмотря на то, что корейский народ его недолюбливал», — отмечает junw***.

Kantei.go.jp Синдзо Абэ в Осаке

«Он защищал насилие и в итоге умер насильственной смертью», — сетует yshd***.

«На самом деле, его расстреляли за то, что он был человеком, который поспособствовал развалу Японии, сделал из страны ультраправых и восхвалял империализм», — считает este***.

«Надеюсь, что всех политиков, которые идут против воли народа и ведут страну «не тем» путем, казнят те, кто вернет страну на правильный путь и будет служить народу», — пишет twje***.

«Если вам так не нравится политик или то, что он делает, проведите легальную демонстрацию. Терроризм и использование оружия — это преступления, которые не должны совершать обычные граждане», — отмечает sept***.

«Жертвы сексуального рабства будут ждать тебя у врат преисподней», — пишет peis***.

«Это его так наказали за то, что он так пренебрежительно относился к сбросу загрязненной воды с АЭС «Фукусима», — предполагает kluu***.

«Интересно, а у нас есть те, кто подлежит подобному расстрелу?» — задумывается oppa***.

«А может, это всё русские?» — вопрошает dusd***.

«В такое время, как сейчас, лучше быть застреленным в разгар предвыборной кампании», — отмечает rnwl***.

«Тем не менее он прожил долгую жизнь», — констатирует alch***.

«Не думаю, что владение огнестрельным оружием в Японии является незаконным. Надеюсь, власти примут меры для обеспечения общественной безопасности и человеческих жертв больше не будет», — пишет hyun***.