Токио, 8 июля 2022, 09:16 — REGNUM Совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ житель города Нара Тэцуя Ямагами дал первые показания после задержания.
Как пишут японские СМИ, бывший военный моряк Ямагами рассказал, что был недоволен политиком и испытывал желание его убить.
Как сообщало ИА REGNUM, во время предвыборного выступления в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено нападение. Местный житель Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину. Бывшего премьера доставили в больницу с ранением лёгких, стрелка задержали.