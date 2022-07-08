Токио, , 09:16 — REGNUM Совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ житель города Нара Тэцуя Ямагами дал первые показания после задержания.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишут японские СМИ, бывший военный моряк Ямагами рассказал, что был недоволен политиком и испытывал желание его убить.

Как сообщало ИА REGNUM, во время предвыборного выступления в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено нападение. Местный житель Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину. Бывшего премьера доставили в больницу с ранением лёгких, стрелка задержали.