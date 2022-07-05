Скульптуру, посвященную украинским матерям, установили в центре Праги. Произведение искусства получило название «Венок». Автор произведения — чешская художница Вероника Псоткова.

Микеланджело Меризи де Караваджо. Медуза

Установленную в Праге скульптуру обсудили в мессенджере Telegram. Многим участникам обсуждения она показалась страшной.

«А что, похожа», — отреагировал Юрий.

«Ага, детишки при виде этой матери седеют!» — пишет Фомичев А. С.

«Свят, свят, свят!» — добавила Елена Д.

«А похожа-то как, прямо один в один! Какая Украина, такая и мать!» — отметил Роман Николаевич.

«Странно как-то в Европе Украину видят. Это ж получается на уровне подсознания Украина у них ассоциируется с какими-то кошмарами, ничего светлого. Какая мать, такие и дети», — написала Julia.

«А ночью у неё должны светиться глаза и она должна двигаться и издавать вой», — иронизирует Eugenia Z.

«Это уже не мать, а гоголевская ведьма», — считает Ирина Я.

«Скульптура матери, воспитавшей нациста…» — отреагировал Stanislav M.

«Жесть. Страшно к тому же. Как будто на проводах повесили… И если это они так видят матерей, то это должно быть как минимум оскорбительно. Достаточно сравнить с советскими скульптурами Скорбящей Матери…» — пишет Сергей Н.

«И эти люди десятилетиями, столетиями пытаются внушить нам, что мы — варвары? Но мы-то знаем красоту работ Микеланджело и Ван Гога. И живём среди прекрасного. Бытие определяет сознание. И у них — тоже», — добавила Людочка.

«Ночью приснится — не отмахнешься», — отреагировал Еv.

«Над украинцами явно издеваются», — предположила Irina G.

«Слепая, страшная, пустая внутри, повешена. Пока что сходится», — с сарказмом отметила Vera M.

«Не прочитав название сего шедевра, можно подумать, что это памятник тем бедолагам, которые провода под высоким напряжением на цветной металл срезали», — поделилась Liya S.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР «Киса! Я давно хотел вас спросить как художник художника — Вы рисовать умеете?»

«Вся суть Украины. Зрят в корень! Но не дай Боже мимо пройти… не уснёшь вовеки… икота доконает», — пишет Ангелина.

«После обильного пивного застолья в Праге, увидев это, можно заикой стать», — с юмором отреагировал Sergius.

«Под скульптурой должна быть табличка: «Скоро она придёт за тобой». Хотя в Европе скоро в тренде будет скульптура одного маленького северного пушного зверька», — добавил Unnamed Z.

«Все долго смотрели и молчали. Первой проронила слово какая-то бабка: «Это вам за то, что не молитесь»!» — пошутил «Г».

«Это ж как надо было достать чехов, чтобы такое поставить?!» — смеется Константин.

«Фильм ужасов», — отметила Евгения К.

«Господи, если бы на ночь увидела, не спала бы», — написала Юлия Ч.

«Из цикла «Ужас над городом», — отреагировал Mangulir.

«Интересно, как к этому отнеслись люди, которые неподалеку проживают… Представляю, что они испытывают, видя этот призрак суицида постоянно из окон. Опасаюсь за их психическое здоровье в дальнейшем», — добавила Tanya.

«Да что же у них скульптуры одна другой краше? Еще болгарской «маманей» насладиться не успели, а тут такое диво… Та — как вампир, а эта на привидение похожа», — написала Елена С.

«Вот зачем называть эти чудовища прекрасным по сути словом «мама»?» — недоумевает «Старый Лис».

«Прага — необыкновенный по красоте город, и такой кошмар возвели», — отметила Лена К.

«Лучше бы в огороде поставить ворон отпугивать — они будут падать не долетая!» — пошутил Alexander B.

«Ужас какой. Бедная Украина. Хорош уже над ней измываться. Умерла так умерла», — подытожил Сергей.

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