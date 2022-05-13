13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили скульптуру под названием «Крик украинской матери», установленную в Софии.

Мирослава Романенко, , 17:35 — REGNUM В Софии напротив мемориала, посвящённого Советской армии, установили новую скульптуру под названием «Крик украинской матери».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Скульптуру «Крик украинской матери» оценили пользователи мессенджера Telegram. Многих участников обсуждения скульптура напугала. Иные также отметили, что данное произведение искусства вполне способно оскорбить украинских матерей.

«Древнее зло проснулось», — отреагировал Вадим.

«Жуть какая… Как будто крыса на задних лапах», — написала Дарья Ч.

«Что ты такое? Похоже это на «Чужого», — пишет А. П.

«Ну это трындец вообще!» — добавила Илона К.

«Нападение пришельцев», — иронизирует Dmitry K.

«Скорее это предсмертный визг Европы», — написал freesmart.

«Истинное лицо русофобии во всей красе», — отметил Юрий.

«Как-то болгары к украинцам плохо относятся», — с сарказмом комментирует Игорь Ч.

«Какой ужас! Главное ночью там не ходить, а то обделаться можно… Подумаешь, что инопланетяне прилетели землю захватывать», — отреагировала Татьяна К.

«Неужели украинки глазами болгар такие некрасивые?» — недоумевает Ирина.

«Интересное чувство юмора у болгар. Это тонкий намёк украинским беженцам?» — задалась вопросом Татьяна.

«Ужас, не приснилось бы ночью…» — иронизирует Chulpan S

Скульптура «Крик украинской матери» Цитата из видео «12.05.22 - Украинската майка»

«На гуманоида больше похожа, чем на женщину», — написал один из участников обсуждения.

«Ох ё! Я думал памятник Алёнке — это квинтэссенция уродства, а оно вон как вышло… Верните Алёнку на место, она прекрасна!» — добавил Feel.

«Это же издевательство какое-то над людьми. Жуть просто», — возмутилась Elena U.

«Свят, свят, свят! Какой ужас…» — добавил Евгений З.

«Когда надо впарить свою поделку, а тут повод подвернулся», — пошутил Amor O.

«Какие ценности, такое и искусство», — отреагировал Vadim.

«Больше похоже на такой толстый, но с такой подачей нереально тонкий троллинг. Реально, мать украинская эта похожа больше на гоблина или морлока какого-то. Или на последовательницу дедушки Нургла», — написал Миша М.

«Интересно, как к этому отнесутся украинские матери?» — задумалась Elena.

«Страшная, как вурдалак!!! видимо в Болгарии про украинцев знают больше, чем все остальные», — с сарказмом пишет Анна Т.

«Интересно, они хотели оскорбить или поддержать этим памятником украинских матерей. По мне, так оскорбить, и в целом, я думаю, получилось», — отметил Дмитрий Ф.

«А ведь болгарам с этим памятником на площади города жить», — отреагировала Ольга К.

«Такое ночью увидишь — обо*решься или сразу протрезвеешь. Если смысл памятника в этом, то гениально. Если реально они так видят украинских матерей, то украинцы для них какие-то гоблины… А ещё русские — орки. Да, мы красавчики», — с юмором добавила «Лапушка».

«Да уж… просто унизили украинских матерей…» — написала Alisa.

«Почему-то мне ее сразу добить захотелось… Она выглядит, словно монстр какой-то», — отреагировал Женя Э.

«Это собирательный образ нынешней Украины… Уродливый, осатонелый и ужасающий… Фото на фоне солдат, это как упыриха бежит от креста, так и современная Украина восстает и бежит от советского прошлого и здравого смысла! Авторы скульптуры и не догадались, что изобразили Украину…» — написала Елена.

«Горе и скорбь матерей, провожающих своих сыновей на войну, это наверное самое страшное. Но создать такую нелепую и изуверскую скульптуру, это просто оскорбление материнских чувств», — возмутилась Лариса Б.

«Похожа на персонажа из фильма «Сайлент Хил». Самый ужасный фильм ужасов, который я смотрела. После него больше не смотрю ужастики», — пишет Anhelika.

«А что Украина по этому поводу думает? Я всё понимаю, но это жесть…» — подытожила Juliya.