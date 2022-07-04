Украинский посол в Берлине Андрей Мельник вскоре может покинуть должность и продолжить работу в качестве заместителя министра иностранных дел Украины в Киеве. Об этом со ссылкой на источники в Киеве сообщает издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

МЗС України Андрей Мельник

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«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — сообщил изданию представитель правительства Украины.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Хоть так нормальные немцы от него избавятся», — отреагировала Евгения С.

«Их уровень», — с сарказмом добавила Katerina.

«Превращают страну в цирк! Ещё немножко, ещё чуть-чуть», — смеется Катя Г.

«Как так? Он до сих пор не глава украинского МИД?» — с сарказмом поинтересовалась Мария У.

«Ну да, хороший кандидат! Весь мир, не только Германия, увидит украинское хамство… Хотя неудивительно», — отреагировала Svetlana K.

«Несколько лет назад был консулом, кажется, в Гамбурге некто Марущинец, — любитель свастик и прочего *овна. Его даже вроде выгоняли, но он восстановился через суд, — может до сих пор працюе (работает — М. Р.) на благо Салорейха (Украины — М. Р.)», — напомнил Alexey G.

«Страна клоунов и нацистов!» — не выдержала Nstena.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Подальше от посторонних глаз что ли? Чтобы ему высказываться было вольней в его естественной среде», — недоумевает Larissa K.

«Вот у него перспективы обрисовываются прозвища раздавать премьерам и президентам! Человек идёт к успеху на мировом уровне», — шутит Светлана, напоминая о том, что Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».

«А лучше всего назначить его прямиком в Америку! Ну ведь такому умищу только там самое место! Несчастные европейцы никогда не осилят такое торжество интеллекта», — смеется Алексей Т.

«Чтоб сидел в прослушиваемом кабинете и не смог снова опозорить свою страну…» — пошутил Денис Ф.

«Давно пора», — отреагировал Alex.

«И, конечно же, с его любовью к Бандере это никак не связано», — с сарказмом написала Наталья.

«Что-то мне кажется, он не успеет на новую должность», — пишет Надежда Х.

«Договорился, допрыгался с героем Бандерой. Европейцы долго терпеть не станут, особенно немцы», — подытожил Sergey.

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