Мирослава Романенко, 16 июня 2022, 13:54 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен немедленно одобрить членство Украины в Европейском союзе и поставить Киеву тяжёлое вооружение, дабы заслужить статус «миротворца». Об этом в эфире телеканала RTL News заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
«Мы хотим, чтобы глава правительства Германии без всяких «если» и «но» пообещал, что предоставит статус кандидата в члены ЕС и обеспечит единогласное принятие Европейским советом этого исторического решения на следующей неделе», — сказал дипломат.
Мельник считает, что канцлеру Германии самое время отбросить сомнения и направить в помощь Украине «все доступные ресурсы из запасов бундесвера и военных заводов». Более того, именно ФРГ необходимо «сыграть ведущую роль в Европе» в ситуации, когда режиму Зеленского нужна помощь.
Читайте также: Посол Украины: Шольц станет «миротворцем», если поставит оружие Киеву
Требование украинского дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на повелительный тон, который позволяет себе украинский дипломат в отношении немецкого руководства.
«Директор Германии», — смеется Na Ta.
«Ливерный дядь, дай десять копеек», — смеется Ден К.
«Дипломатия Мельника попадет в учебники», — добавила Мария У.
«Кино и немцы», — шутит Софья С.
«Украинцам все должны… А что будет, когда США от Украины отвернутся?..» — поинтересовался Dennis A.
«Хвост виляет собакой», — пишет Наталья.
«Чем дальше, тем больше борзеет! Скоро захочет быть сам канцлером. Немцы, хоть капля уважения к самим себе осталась? Или будете перед украинцами на колени падать? Позор!» — написал Олег.
«Что я только что прочитала? Что за изыски современной дипломатии? Если Шольц на это не ответит, то до колбасы не дорос. Максимум коврик в туалете — его эволюционная ниша. Да и как сами немцы-то такое унижение и ультиматумы терпеть могут?..» — задалась вопросом Darya.
«Германия уже колония Украины, а не США?» — с юмором поинтересовался Андрей С.
«Немцы, вот простые немцы, сколько ещё будут это терпеть?» — задался вопросом Андрей С.
«Хочу стать владычицей морскою…» — отметил Dennis A.
«А знал ли Шольц, что у него столько власти в ЕС — «обеспечить единогласное»?» — с сарказмом поинтересовался I. D.
«И конфетку еще. На тарелочке с золотой каемочкой… Фантазеры», — смеется Анна П.
«Да уж… Меркель, наверное, сейчас втихую радуется, что вовремя ушла…» — добавила Агния.
«Пока заокеанский маразматик не даст другую команду, Шольц будет молчать в тряпочку и дальше, чтобы ни сказал или ни сделал пан посол незалежной», — отреагировал Алексей.
«Загнобили немцев после Великой Отечественной войны окончательно. Теперь украинцы с ними в таком тоне общаются. Ужас», — комментирует новость Мария.
«Германия и Шольц, вы долго будете терпеть хамство и наглость Украины?» — задалась вопросом Rometochka.
«Если бы Мельника не было, его следовало бы выдумать. Жалко, для Макрона второго нет», — пошутил Андрей.
«Тоже понравилось требование обеспечить единогласное принятие. Это так демократично. Пахнуло свободами и выбором», — не без сарказма добавила Irina.
«Хм, родились странные предположения: а не разоружает ли Путин Европу украинскими руками? Нет, так-то план — огонь, конечно», — отметил Oleg.
«Мне порой кажется, что Байден — агент Кремля. Он управляет Украиной, чтобы та разоружила Запад, НАТО и ввергла в хаос и депрессию США», — подытожила Tatiana S.