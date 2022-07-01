Городской совет Львова запретил деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города. Об этом 30 июня сообщил автор инициативы, депутат от партии «Европейская солидарность» Юрий Ломага.

Неизвестный автор. Ад. 1501-1510

«Во Львове запрещена деятельность Московского патриархата! Такое решение сегодня мы приняли во время заседания сессии», — написал депутат на своей странице в одной из социальных сетей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А Польскую католическую разрешил?» — с сарказмом поинтересовался Serg.

«Готовятся к сплошному католичеству. Под поляками», — добавила Мягкова.

«Это нарушение их же конституции», — отметил один из комментирующих.

«Католическая теперь будет?» — также спросила Марина М.

«А где же ЕСПЧ? На кандидатов в ЕС эти суды не распространяются?» — недоумевает Е. К.

«Сатана там правит бал…» — пишет Владимир Р.

«В аду веры нет», — отреагировал Игорь М.

Сандро Боттичелли. Бездна Ада. 1480

«Так что, не переходят в греко-католики? Это ведь суть бандеровского движения изначально и была. Если так посмотреть, вся ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики были из них. Не все понимают, с кем сшили центр и юго-восток [Украины]», — прокомментировал Frost.

«Львов — это уже Польша что ли?» — не понимает Юлия.

«Я в этом не сомневалась. Львов и УПЦ как горячо и холодно», — написал один из комментирующих.

«Православие, а именно православная система ценностей и православное мировоззрение, очень мешает западным глобалистам. Нападки на православие — это часть информационной и ментальной войны против всех восточных славян русских, украинцев, белорусов», — отметила Елена.

«Господи, какие же они дураки. От всего уже отреклись: и от памяти предков, и от веры. Но что-то не особо им это помогает», — добавила Инга.

«Возникает законный вопрос: и кто оккупанты?» — спросила Лейла.

«У нас заставляют отказываться от патриарха [Кирилла] и объединяться с раскольниками. Многие в церковь ходить перестали, потому что церковь стала раскольническая», — поделилась реалиями жизни на подконтрольной Киеву территории Злата В.

«Если вам мешает история, названия улиц, памятники, язык… Может, это не ваша земля?» — спросил Garik S.

«А что какой-то там городской совет имеет право вмешиваться в вопросы веры? Церковь же отделена от государства!» — отметила Татьяна С.

«УПЦ МП последнее время тоже ведёт себя непонятно и странно», — подчеркнул «Генерал-Губернатор».

«Городской совет Львова и областной совет Львовской области проголосовали за запрет в Украине канонической Украинской православной церкви. Но эта их писулька не действует ни на территории Львовской области, ни в любом другом уголке Украины до тех пор, пока за соответствующее решение не проголосует Верховная рада Украины. А Раде Зеленский еще не дал приказ голосовать за такой документ. Причин этому может быть несколько. Я, конечно, надеюсь, что это забота о миллионах украинских верующих, которые являются прихожанами канонической Украинской православной церкви. Хотя где Зеленский, а где забота. Ему незнакомо это слово в свете всех последних событий. А наиболее вероятный вариант — это то, что ни Великобритания, ни США такой приказ Зеленскому еще не отдали, потому что их этот вопрос на фоне всех остальных интересует меньше всего», — прокомментировал новость бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.