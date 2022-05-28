28 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 27 мая о своей независимости объявила Украинская православная церковь (УПЦ).

Мирослава Романенко, , 13:06 — REGNUM 27 мая о своей независимости объявила Украинская православная церковь (УПЦ). Соответствующее постановление обнародовал Собор УПЦ. 27 мая собор «принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви», которые свидетельствуют «о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное решение было принято на фоне происходящих политических событий. Так, собор Украинской православной церкви объявил, что не разделяет позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросу спецоперации ВС РФ на Украине.

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Новость обсудили в мессендреже Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, вероятнее всего, УПЦ пошла на указанный шаг для того, чтоб «сохраниться» и чтоб националисты прекратили нападки на Украинскую православную церковь. Иные также считают, что данный шаг не поможет УПЦ стать «своими» для киевского режима. Были и те, кто предположил, что когда армия России и республик Донбасса освободят территории Украины, то позиция УПЦ может измениться.

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«Да ладно, можно подумать, у них выбор был. Считай под дулами автоматов СБУ решение принимали», — написал Василий П.

«Но слово «автокефалия» не прозвучало. А финансовая независимость у УПЦ была и так», — добавил Vladimir V.

«За веру теперь не страдают. Но и осуждать их нельзя, если бы они не откололись, то знаете, что устроили бы с ними…» — выразил свое мнение Виталик.

«Ну жить-то все хотят. Если перейдут под контроль войск РФ, уверен, что мнение поменяется», — считает Alexander.

«И мне один момент непонятен, [патриарх Константинопольский] Варфоломей Онуфрия лишил сана митрополита, под чьей юрисдикцией будет теперь существовать УПЦ? Онуфрий — благочестивый пастырь, народ его любит заслуженно, я думаю, они вернутся в лоно РПЦ, как Богу будет угодно, главное общение с ними не разрывать», — комментирует новость Алексей.

Митрополит Онуфрий Vadim Chuprina

«Это не спасет УПЦ, они останутся врагами для властей Украины… Хотя это чуть ли не единственная попытка выжить в сложившейся ситуации», — добавил Anatolian.

«Страх у них, потом по-другому будут петь… Одного они должны бояться, —Всевышнего Господа, а не украинских нацистов…» — написал один из участников обсуждения.

«Ну жить-то хочется… А от Филарета они теперь чем отличаются???» — недоумевает Vladimir, указывая на то, что УПЦ фактически ушли в раскол, как и некогда бывший митрополит РПЦ Филарет, известный как глава раскольничьей «Украинской православной церкви Киевского патриархата» «патриарх Филарет».

«Для них началось время гонений за веру. Не надо их осуждать. Для них каждый поход в храм может быть последним! Надо за них молиться! Господи, укрепи православных христиан Украины в годы гонений и искушений, чтоб не потеряли веру!» — добавил Андрей Ч.

«Я думаю, они это сделали, чтоб не стали грабить или уничтожать святыни. Они ведь знают, что наши скоро придут. А автокефалию они не приняли», — отметила Алла Б.

«У каждого свой выбор! Никому и никогда не нужны будут оправдания выбора! И им с этим выбором жить дальше, отвечать перед Богом и перед своей паствой!» — отреагировала Марина.

«Святых отцов сбили с истинного пути «ангелы» СБУ, видимо», — не без сарказма предположил Alex M.

«Главное, — как УПЦ себя поведёт, когда будет снят фашистской режим», — написала Olga.

«Они храмы делят, а надо думать о спасении душ. В такие времена (да и в любые) Церковь Христова должна объединять, а не уходить в раскол!!! Но задача дьявола — запутать и запугать людей…» — пишет Johan.

«Надеюсь, что они просто хотят сохранить церкви, так как если примут хотя бы нейтралитет, то, ясное дело, бравые хлопцы придут грабить и бить храмы!» — добавила Olga S.

«Не зря Господь срывал недавно кресты с храмов на Украине. Это было предупреждение», — отреагировал Александр В.

«Как ушли, так и вернутся. По частям. По мере освобождения», — подытожила Elena.

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