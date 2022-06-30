Известие о том, что российские военные завершили выполнение задач на украинском острове Змеиный взорвало интернет. Удастся ли таким «жестом доброй воли» исключить спекуляции Киева на теме продовольственного кризиса — неясно, но то, что остров перестал быть стратегическим объектом, — многим комментаторам очевидно. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Фотонак Остров Змеиный

«Учитывая, что укры уже конкретно начинали забрасывать этот пятачок «Точками-У» вперемешку с гаубичными выстрелами, можно было бы и не говорить про «жест доброй воли». Всё равно наглосаксонские шавки такие жесты не понимают», — считает Марат Назимов.

«Учитывая, сколько уже Украина оставила вокруг этого острова своей техники и людей… Для нее это будет чемодан без ручки, и это хорошо. Как хороша и мотивация про вывоз зерна. В общем, решение по-моему для всех и со всех сторон хорошее», — рассуждает Алексей.

«Змеиный — крохотный островок без фортификаций, просто мишень, у укров сейчас по нему работают западные дальнобои. И весь радостный вой насчет Змеиного украинцы поднимают, чтобы прикрыть свой колоссальный провал в районе Горского — Золотого и Северодонецка — Лисичанска. Островок останется под ударом российских ракетных войск», — соглашается Иван Киларев.

«Зачем? Восемь лет делали широкие жесты!» — спрашивает Виталий Бобрович.

«Затем, что сейчас он не нужен, а натовская артиллерия лупит по нему из Одессы. Правильно сделали, жизни наших ребят дороже», — отвечает Лана Татьяничева.

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«Вообще не понимал, с чего так все уперлись в этот кусок камня в море? Захотят русские заблокировать Одессу — нагонят подводных лодок, и никакие «Гарпуны» и «Хаммерсы» ничего с ними поделать не смогут. Укры этим островом тоже пользоваться не смогут. Потому что точно так же их всех там накроют. Аборигены радуются, как радовались отводу войск из-под Киева, а в итоге теряют и теряют территории», — считает Андрей Ржевский.

«Зеленский сейчас назовет это победой. И будет очередная видимость какого-то противостояния у него… Только такими историями он и может гордиться, когда нет реальных успехов на поле боя», — считает Бронислав Трофимов.

«На данном этапе [решение] покинуть остров создаёт одни плюсы: на ход спецоперации влиять это не будет, нет оснований полагать, что РФ создаёт препятствия для разблокировки черноморского побережья и вывоза грузовых судов, сохранение боевых ресурсов. И нужно понимать, что закрепиться ВСУ на острове мы точно не дадим (во всяком случае, тяжелое их вооружение туда точно не попадёт). Надеюсь, мы туда ещё вернёмся», — рассуждает Илья Мошкин.

«Захват Змеиного и какая-то огневая/десантная поддержка с него имели смысл при скором наступлении на Одессу. Поскольку планы освобождения Украины продвигаются явно медленнее запланированного и до Одессы в ближайшие месяцы вряд ли дойдёт — удерживать Змеиный, являющийся компактной пристрелянной мишенью для украинских ракет и артиллерии, нет никакого смысла. Конашенкову можно бы было прямо об этом заявить, а не вешать лапшу на уши про «жест доброй воли» по вывозу зерна…» — поделился мнением Борис.

«Кто не в курсе, но именно на этом острове будет Украина, ну или то, что от нее останется», — считает Александр Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон, 30 июня известило Минобороны. По мнению российского военного руководства, тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

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