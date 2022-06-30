Москва, 30 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в качестве шага доброй воли вывели свой гарнизон с острова Змеиный, завершив выполнение поставленных задач на нём. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Shao Остров Змеиный

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — говорится в сообщении.

Также указывается, что этим самым мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.

При этом поясняется, что такое решение не позволит киевскому режиму спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на якобы невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря.

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Чёрного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — подчёркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 45 человек личного состава.