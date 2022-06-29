Горно-металлургическая компания «Норильский никель» олигарха Владимира Потанина стала фигурантом сразу нескольких любопытных судебных разбирательств: одна группа дел — по линии истребования имущества, а вторая касается экологической составляющей, а точнее, взыскания вреда, вменяемого компании истцами. Претензии по второй группе дел появились на сегодня не только у Росприроднадзора и Росрыболовства, но и у родовой общины Севера. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

(сс) Hans Olav Lien Завод «Норильского никеля» в г. Никель, Мурманская область

Спор за имущество

В медиаповестку Красноярского края среди прочего «Норникель» попал в свете сразу нескольких споров, речь в которых шла об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В этих делах компания Потанина выступала ответчиком.

Сначала у «Норникеля» истребовали 30 причалов, а потом прокуратура подала иск, в котором фигурировали сразу несколько объектов инфраструктуры, включая железнодорожный вокзал в Норильске и участки железной дороги. Имущество, как следует из материалов суда, попало в руки ответчика через цепочку манипуляций, включающую приватизацию госактивов. На этапе приватизации в документах фигурировал и Анатолий Чубайс — тогда глава Госкомимущества России.

Ответчик к материалам второго дела приложил отзыв, что «приватизация указанного в иске имущества произведена законно», добавив, что «ограничения на приватизацию распространялись на объекты железнодорожного транспорта, участвующие в перевозочном процессе, в то время как Норильская железная дорога к таким объектам не относилась» и вообще, мол, прокурорское «исковое заявление подано за пределами срока исковой давности». Несмотря на эти доводы, суд истребовал «из чужого незаконного владения публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в пользу Российской Федерации» все указанные в иске объекты. На сегодня решение оспаривается ответчиком, слушания отложены на 7 июля 2022 года, к которому суд рекомендовал «истцу и ответчику принять меры к мирному урегулированию спора с целью заключения мирового соглашения».

Читайте также: «Норникель» не согласен с деприватизацией его активов в Сибири

А также: Прокурор судится с «Норникелем» — миллиардер Потанин отдал активы в Сибири?

Тем временем, похоже, с мэрией Норильска нашлось внесудебное решение. В июне 2022 года арбитраж Красноярского края принял отказ мэрии от иска к «Норникелю». В споре речь шла о сносе девяти строений, которые власти называли самостроем. О причинах отзыва иска не сообщалось.

(сс) BLOG. wikipedia.org Норильская железная дорога. Перегон Валёк — Талнах

Экологическо-судебный бум

После того как в 2021 году суд удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), взыскав в качестве ущерба от масштабной аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске 146,2 млрд рублей, претензии не закончились.

Следом за Росприроднадзором в суд пошло Росрыболовство, которое на начальном этапе (в июле 2021 года) подало иск на 58 650 289 721,71 рубля «в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». К дате слушаний истец подготовил отчет «Определение размера вреда водным биологическим ресурсам от аварийного разлива дизельного топлива на предприятии ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», где обосновал объемы (видовой состав и процентное соотношение воспроизводимой молоди рыб) в целях компенсации нанесенного ущерба водным объектам Норило-Пясинской озерно-речной системы, а также приложил расчёт размера затрат на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов. На старте судебных разбирательств уточнялось, что «в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного товарищества или общества последнее несёт субсидиарную ответственность по его долгам». В связи с этим в дело третьим лицом привлекли и «Норникель», как единственного акционера НТЭК.

Дело слушается уже почти год, но решения пока нет. Отложение заседаний связано в том числе с тем, что ответчик предлагает заключить мировое соглашение. При этом в апреле 2022 года суд по ходатайству истца увеличил размер заявленных требований — и теперь уже в доход соответствующих бюджетов хотят взыскать 58 961 303 621,87 рубля.

Администрация губернатора Красноярского края Река после разлива топлива в Норильске

Морская спасательная служба Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске

3 июня 2022 года в прокуратуру поступил проект мирового соглашения, но на его проверку требуется время, потому заседание отложили на 1 июля 2022 года.

А пока суд да дело, к этим претензиям подоспели ещё одни. В этот раз компании олигарха Потанина поставила на вид вопросы экологии семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера «Катыгинский». К «Норникелю» подан иск на 30 млн рублей, который община обосновала вредом, причинённым воде и почвам, которые находятся во временном владении общины. Также истец сослался на нарушение права сохранения культурных традиций, традиционного уклада жизни и промыслов, на текущее и будущее техногенное влияние на арендуемые общиной биоресурсы. Иск оставлен судом без движения, но 23 июня 2022 года от истца поступили некие дополнительные материалы.

Стоит напомнить, что, когда слушался иск Росприроднадзора к НТЭК, в дело пытались в качестве пострадавших вступить ещё несколько человек. Например, некий Виталий Кондратенко заявлял, что является арендатором водного объекта на 48 лет и в рамках возникшего экологического спора «заинтересован в возмещении вреда ответчиком водному объекту в полном объеме». Вполне может быть, что вышеупомянутые иски далеко не последние.